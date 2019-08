MCI erweitert weltweites Partnernetzwerk

Innsbruck (ots) - Neue Spitzenuniversitäten im MCI-Netzwerk - Brock Universityin Kanada, Malmö University in Schweden, Tohoku University in Sendai/Japan, IvyLeague-University Durham in GroßbritannienDas MCI Management Center Innsbruck kann spannende Neuzugänge in seinemumfassenden weltweiten Universitätsnetzwerk verbuchen. Ab sofort könnenMCI-Studierende Auslandsstudien / -semester / -jahre an vier weiterenPartneruniversitäten absolvieren in Kanada, Schweden, Japan und Englandabsolvieren.Die Brock University in Kanada ist eine staatliche Universität, die 1964gegründet wurde. Damit ist sie im internationalem Kontext eine relativ jungeHochschule, die stark wächst. Die MCI-Studierenden werden an der Goodman Schoolof Business studieren. Die Business School ist ebenso wie das MCI von derrenommierten Akkreditierungsagentur AACSB mit dem weltweiten Gütesiegel alsTop-Business-School ausgezeichnet. Die Goodman School of Business befindet sichin St. Catharines in der Provinz Ontario. St. Catharines ist mit ca. 130.000Einwohnern die größte Stadt im Verwaltungsbezirk Niagara. Das weist bereits aufdie berühmteste Sehenswürdigkeit der Gegend hin, die Niagarafälle. Es handeltsich dabei um die wohl bekanntesten Wasserfälle der Welt; 18 Millionen Besucherzählt die Niagararegion jährlich.MCI-Studierende können in Zukunft ihr Auslandssemester auch an der MalmöUniversity in Schweden studieren. Schweden ist berühmt für seinenWohlfahrtsstaat und seine fortschrittliche Gesellschaft, weshalb einAuslandssemester dort gerade für Studierende der Sozialen Arbeit besondersspannend ist. Malmö bietet außerdem eine spannende Umgebung; so ist die Stadtzum Beispiel über eine spektakuläre Meeresbrücke mit Dänemark verbunden.Exotischer sind Auslandssemester an der Tohoku Universität Sendai/Japan, einerder angesehensten staatlichen Universitäten Nippons. Nach der doppeltenKatastrophe von 2011 - Tsunami und Reaktorunfall - hat sich das Kaiserreichwieder erholt und ist beispielsweise mit der Rugbyweltmeisterschaft 2019 und denOlympischen Sommerspielen 2020 in Tokio in den nächsten Jahren stark iminternationalen Rampenlicht. Besonders spannend ist die Tohoku Universität fürStudierende in den Studiengängen Business & Management und InternationalBusiness & Law. Bereits ab Oktober 2019 werden Studierende des MCI dieseMöglichkeit wahrnehmen.Im Bereich der akademischen Weiterbildung / Executive Education zeichnet sicheine geradezu sensationelle Möglichkeit für MCI-Studierende ab. Mit der DurhamUniversity, einer der renommiertesten Universitäten in England, konnte einattraktives Rahmenabkommen unterzeichnet werden, welches sich unter anderem aufdie Bereiche gemeinsame Forschung und Austausch bzw. Einsatz vonProfessoren/innen. Konkret werden Studierende der MBA-Programme des MCI dieMöglichkeit haben Module in Durham zu absolvieren. Die Durham University wirdzur englischen "Ivy League" gezählt und als "führende Alternative zu denUniversitäten Oxford (https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford) undCambridge (https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge)" angesehen(The Times Good University Guide).Susanne Lichtmannegger, Leiterin des Bereichs Internationalisierung am MCI istangetan über die Neuzugänge: "Wir bieten unseren Studierenden ein herausragendesPortfolio von nahezu 300 Partneruniversitäten in aller Welt. Dieses bauen wirsukzessive weiter aus. Allein 2019 konnten wir zehn weitere - in aller Regelsehr renommierte - Universitäten an attraktiven Standorten für das MCIgewinnen."Bildauswahl & weitere Informationen: https://www.ots.at/redirect/mci64Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell