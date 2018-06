MCI erneut erfolgreich im europäischen U-Multirank - BILD

Ranking der Europäischen Kommission vergleicht 1.600Hochschulen - MCI erzielt Spitzenwerte für Qualität der Lehre,Internationalität sowie WissenstransferInnsbruck (ots) - Das MCI ist zum zweiten Mal im europäischenHochschulranking U-Multirank vertreten. Die vor wenigen Tagenpublizierten Ergebnisse für 2018 weisen neuerlich Spitzenwerte fürdie wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge derUnternehmerischen Hochschule® aus. Besonders gute Ergebnisse konnteninsbesondere in den folgenden Kategorien erzielt werden:* Qualität von Lehre und Lernen* Internationale Orientierung* WissenstransferZur absoluten Spitzengruppe zählt das MCI bei folgendenIndikatoren:* hohe Studierendenmobilität* internationale Zusammensetzung der Faculty* internationale Ausrichtung der Bachelor- und Masterprogramme* ausgezeichnete Abschlussquote* Gründung von akademischen Spin-offsZwtl.: U-MultirankDas U-Multirank zeichnet sich durch seinen multidimensionalenAnsatz aus und misst unterschiedliche Qualitätskriterien einerHochschule: Neben umfassenden Informationen über die teilnehmendenHochschulen, der Auswertung von Publikations- und Patentdatenbankensowie der Erfassung von statistischen Daten wurden auch 100.000Studierende eingeladen, die Qualität der Lehre an ihren Hochschulenzu bewerten.Im Jahre 2008 auf Initiative der Europäischen Kommission ins Lebengerufen, analysiert das internationale Hochschulranking U-Multirankmittlerweile mehr als 1.600 Hochschulen aus 95 Ländern weltweit mitmehr als 12.500 Studienprogrammen.Im Gegensatz zu herkömmlichen Hochschulrankings, in denen nur 2bis 3 % der Universitäten aufscheinen, lenkt U-Multirank den Fokusauch auf kleinere sowie spezialisierte Hochschulen. Nutzer vonU-Multirank sind Studierende, Forscher, Entscheidungsträger in denHochschulen sowie Wirtschaft und Arbeitgeber. Das Ranking ermöglichtden Vergleich verschiedener Hochschulen in bis zu 20 Disziplinen.Zwtl.: Stimmen:Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend undSport, betont die Bedeutung von U-Multirank alsEntscheidungsgrundlage: "U-Multirank gives students, parents andother stakeholders a valuable insight into the higher educationinstitutions of their choice, across a range of parameters. This isvital to help drive informed decisions."Brigitte Auer, Leiterin MCI Qualitätsmanagement, freut sich:"Ausgezeichnete Lehre, internationale Ausrichtung und Vernetzungsowie Innovation und Know-how-Transfer zählen zu den wichtigstenErfolgsfaktoren des MCI. Dass es uns erneut gelungen ist, imU-Multirank in diesen Disziplinen so gute Ergebnisse zu erzielen,bestätigt unsere kontinuierlichen Qualitätsbemühungen."MCI-Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Die ausgezeichnetenErgebnisse sind uns gleichzeitig Ansporn und Auftrag für dieWeiterentwicklung unseres gesamten Portfolios. Wir sind stolz darauf,als Hochschule einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung desWissenschafts- und Wirtschaftsstandortes leisten zu können."[Weitere Informationen und Bildauswahl](https://www.ots.at/redirect/mci37)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell