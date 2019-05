MCI erneut Spitze im CHE Hochschulvergleich 2019

Innsbruck (ots) - Hervorragende Platzierungen für MCI-Studiengänge im BereichTechnologie & Naturwissenschaften - 36 Wertungen in der SpitzengruppeTop bei Studierbarkeit, Betreuung im Studium, Ausstattung & InfrastrukturDer aktuelle Hochschulvergleich des internationalen Centrums fürHochschulentwicklung (CHE) liefert wieder ausgezeichnete Ergebnisse für dieUnternehmerische Hochschule®, die mit ihren qualitätsorientierten technischenund naturwissenschaftlichen Studiengängen 36 Plätze in der Spitzengruppeerzielte, das entspricht 60 % aller gewerteten Qualitätsfaktoren. Untersuchtwurden folgende Studiengänge:- Biotechnologie & Lebensmitteltechnologie- Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik- MechatronikDie ausgezeichneten Ergebnisse des technischen Studienangebots am MCI zeigeneine weitere Verbesserung gegenüber der vorangegangenen Untersuchung vor dreiJahren. Insbesondere punkten die Studiengänge bei folgenden Qualitätsmerkmalen:- Studierbarkeit- Unterstützung im Studium- Betreuung durch Dozenten/-innen- Prüfungen- Ausstattung von Räumen und LaborenWeitere Faktoren, die ein MCI-Studium in besonderer Weise positiv auszeichnen,sind die internationale Ausrichtung, die Erreichung der Studienabschlüsse in dervorgesehenen Zeit sowie die Kontakte zur beruflichen Praxis.StatementsGünther Platter, Landeshauptmann von Tirol: "Die Ergebnisse des aktuellenHochschulvergleiches spiegeln einmal mehr die hohe Ausbildungsqualität und dasbestens funktionierende Zusammenspiel zwischen wirtschaftlicher Praxis undWissenschaft in Tirol wider. Ich bin stolz, dass wir in unserem Land eine derartrenommierte Hochschullandschaft vorweisen können und damit den bestensausgebildeten Absolventinnen und Absolventen starke Zukunftschancen einräumen."Bernhard Tilg, Wissenschaftslandesrat und Vorsitzender der MCIGeneralversammlung: "Meine herzlichste Gratulation zu diesemSpitzenergebnis des MCI im internationalen Hochschulvergleich. Das MCI hat sichniemals auf den Lorbeeren ausgeruht, als erste Fachhochschuleinrichtung in Tirolgegründet worden zu sein. Konsequent wurde diese 'Unternehmerische Hochschule'zu einer exzellenten Bildungseinrichtung mit Leuchtturmfunktion für den CampusTirol weiterentwickelt."Oswald Wolkenstein, Geschäftsführer der Sparte Industrie der WirtschaftskammerTirol und Vorsitzender des Allgemeinen MCI-Beirats: "Das MCI ist ein überausgeschätzter Partner der heimischen Wirtschaft und zeichnet sich durchausgezeichnete Lehre und ein leistungsfähiges Netzwerk mit hochrangigenKooperationen, Praxis- und Forschungsprojekten aus. MCI-Absolventen/innen sindin den Unternehmen besonders begehrt. Ich gratuliere herzlich zu demausgezeichneten Ergebnis beim CHE Hochschulvergleich!"Für MCI-Rektor Andreas Altmann stellen die aktuellen CHE-Ergebnisse dentechnischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen ein hervorragendes Zeugnisaus: "Die Strategie des MCI, die Studiengänge im Bereich Technologie & LifeSciences konsequent und qualitätsvoll auf- und auszubauen, werden durch dieaktuellen Ergebnisse eindrucksvoll bestätigt." Brigitte Auer, Leiterin des MCIQualitätsmanagements, ergänzt: "Im Rahmen unserer Hochschulentwicklung stellenwir uns auf eigene Initiative international anerkannten Akkreditierungen undUntersuchungen, um die Qualität unserer Studiengänge unabhängig überprüfen zulassen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen derart erfolgreich sind!"Der CHE Hochschulvergleich ist das umfassendste und detaillierteste Ranking imdeutschsprachigen Raum und prüft mehr als 300 Universitäten und Hochschulen,2.700 Fachbereiche und 10.000 Studiengänge. Jedes Jahr wird jeweils ein Drittelder Fächer neu bewertet. Die Entscheidung über die Teilnahme an der Untersuchungobliegt den Hochschulen.Alle Ergebnisse des CHE Hochschulvergleichs werden auf www.zeit.de/che-rankingveröffentlicht.Bildauswahl & weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/mci59)Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell