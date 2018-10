MCI als SAP Kompetenzzentrum ausgezeichnet - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Unternehmerische Hochschule® ist Partner im 1.900Bildungseinrichtungen umfassenden SAP Next-GenProgrammnetzwerkInnsbruck (ots) - Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen "SAPAcademic Conference EMEA" an der TU München wurde dieUnternehmerische Hochschule® MCI als SAP Next-Gen Chapterausgezeichnet. Next-Gen Chapter sind Kompetenzzentren anUniversitäten und Hochschulen, die es zum Ziel haben, digitalesAnwendungswissen an Hochschulabsolventen als künftige potenzielleFach- und Führungskräfte zu vermitteln. Sie zeichnen sich durch ihrespezielle Expertise in Bereichen wie beispielsweiseInternet-of-Things, Design-Thinking oder SAP-Produktexpertise aus.Ausgestattet mit modernsten SAP-Technologien, wird das MCI mitseinen einschlägigen Studienangeboten intensiv mit den fast 1.900Bildungseinrichtungen im SAP Next-Gen Programmnetzwerkzusammenarbeiten und ist gleichzeitig mit fast 3.700Bildungseinrichtungen weltweit vernetzt. Eine intensivierteZusammenarbeit mit Unternehmen soll die Studierenden darüber hinausso früh wie möglich mit den digitalen Herausforderungen derWirtschaft vertraut machen und damit dem Mangel an digitalen Expertenentgegenwirken.Peter J. Mirski, Leiter der einschlägigen MCI-StudiengängeManagement, Communication & IT sowie Digital Business & SoftwareEngineering, erläutert: "Unsere Studierenden eignen sich im Rahmendes SAP Next-Gen Chapter wertvolles und zukunftweisendesAnwenderwissen an. Bereits während des Studiums sammeln sie inPraxisprojekten Erfahrungen, die sie nach Abschluss des Studiumsunmittelbar in ihr berufliches Umfeld einbringen können."MCI-Rektor Andreas Altmann ergänzt: "Unsere Studierenden stehendurch die enge Zusammenarbeit mit SAP aktuellste digitale Ressourcenzur Verfügung. Die weltweite Vernetzung mit den besten Hochschulenund Universitäten stellt ein weiteres Asset dar. Dass das MCI alseines der SAP Kompetenzzentren ausgewählt wurde, erfüllt uns mitStolz und Freude."