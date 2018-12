MCI-Technikstudium mit Double Degree in Genua

Innsbruck (ots) - Double Degree mit renommierter Universität Genua I Studierendedes MCI-Masterstudiums Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik können damitdoppelten Studienabschluss erwerbenEinen weiteren internationalen Erfolg kann man am Management Center Innsbruck(MCI) vermelden. Nach Unterzeichnung eines Double-Degree-Abkommens mit derUniversität Genua, einer der ältesten und renommiertesten UniversitätenItaliens, haben ausgewählte MCI-Studierende nunmehr die Möglichkeit, einenAbschluss beider Hochschulen zu erlangen.In den Genuss dieses "Double Degree" kommen Studierende des MasterstudiumsUmwelt-, Verfahrens- & Energietechnik am MCI, die zusätzlich zum akademischenGrad des "Master of Science" (MSc) am MCI den Abschluss einer "LaureaMagistrale" der Universität Genua erwerben können.Möglich wird dies durch einen von beiden Hochschulen gemeinsam entwickeltenStudienplan, der unter dem Titel "European Master in Engineering for Energy andEnvironmental Sustainability" die Schwerpunkte Energietechnik undChemieingenieurwesen vereint. Im Unterschied zum klassischen 4-semestrigenMasterstudium sieht das englischsprachige Double Degree-Studium fünf Semestervor.Die ersten beiden Semester verbringen die Studierenden am MCI, das dritte undvierte Semester am technischen Campus Savona der Universität Genua. Für dasfünfte Semester können die Studierenden den Studienort selbst wählen. DieStudierenden profitieren von der Kooperation also nicht nur inhaltlich, sondernstärken auch maßgeblich ihre sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen.Gegründet im Jahr 1471, zählt die Universitá degli Studi di Genova zu ältestengroßen europäischen Universitäten und zu den Top-Universitäten in Italien. Mitihrem Standort im Herzen der Stadt, die das mittelalterliche und barocke Erbedes größten und produktivsten Hafens Europas beheimatet, bieten sich denStudierenden auch zahlreiche kulturelle Angebote.Prof. Marco Fossa, Koordinator des MSc in Energy Engineering an der Universitádegli Studi di Genova: "Wir freuen uns mit dem MCI einen Partner gefunden zuhaben, der unsere Studierenden bestens für den Wettbewerb auf deminternationalen Arbeitsmarkt rüstet. Das Double Degree-Studium bietet spannendeMöglichkeiten und eine großartige Perspektive für Studierende beiderHochschulen."Prof. Marco Rupprich, Ph.D., Leiter des MCI-Departments Umwelt-, Verfahrens- &Energietechnik: "Die Kooperation mit der Universitá degli Studi di Genova, diezu den renommiertesten Universitäten Italiens zählt, bietet unseren Studierendeneinmalige Weiterentwicklungsmöglichkeiten und internationale Karrierechancen."Bildauswahl und weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/mci47)Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell