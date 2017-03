MCI-Professur an Thomas Stöckl - BILD

Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck verleiht dieProfessorenwürde an PD Dr. Thomas StöcklInnsbruck (ots) - In Würdigung seiner Leistungen in Lehre,Forschung und Wissenstransfer hat das Management Center Innsbruck(MCI) kürzlich an PD Dr. Thomas Stöckl die Professorenwürde dieProfessorenwürde verliehen. Thomas Stöckl ist Finanzmarktökonom mitForschungsschwerpunkt experimenteller Finanzmarktforschung, verfügtüber profunde wissenschaftliche Qualifikation, ausgezeichnetedidaktische Fähigkeiten und leistet substanzielle Beiträge zurWeiterentwicklung der Unternehmerischen Hochschule®.Nach seinem Doppelstudium der Betriebswirtschaftslehre und derVolkswirtschaftslehre und der Dissertation in Sozial- undWirtschaftswissenschaften an der Leopold Franzens-UniversitätInnsbruck folgten Assistenz- und Post-Doc-Jahre am Institut fürBanken und Finanzen der Universität Innsbruck unter der Leitung vonUniv.-Prof. Dr. Jürgen Huber und Univ.-Prof. Dr. Michael Kirchlersowie Forschungs- und Lehraufenthalte am renommierten CaliforniaInstitute of Technology (CalTech) in Pasadena/Kalifornien sowie ander University of Aarhus in Dänemark. 2015 folgte die Habilitationmit der universitären Lehrbefugnis im Fach Betriebswirtschaftslehre.Seit 2015 ist Thomas Stöckl hauptberuflich in Lehre und Forschung amMCI tätig und widmet seine Energie insbesondere dem im Aufbaubefindlichen Department "Betriebswirtschaft Online".Lebenslauf FH-Prof. PD Dr. Thomas Stöckl:http://www.mci.edu/faculty/thomas.stoeckl.htmlIm Beisein von Familie, Weggefährten, Kollegen/-innen undStudierenden hielt Thomas Stöckl kürzlich seine Antrittsvorlesung unddokumentiert dabei dem Auditorium seine fachlichen und didaktischenFähigkeiten. Den Schwerpunkt seiner Antrittsvorlesung bildete einegemeinsam mit Stefan Palan verfasste Forschungsarbeit "When chasingthe offender hurts the victim: The case of insider legislation", eineexperimentelle Studie über den Einfluss von Insidergesetzgebung aufHändlerverhalten, erzielte Gewinne und Marktperformance. Im Anschlussüberreichte MCI-Rektor Andreas Altmann gemeinsam mit dem Vorsitzendendes Hochschulkollegiums Univ.-Prof. FH-Prof. Dr. Franz Pegger dieErnennungsurkunde.Bilddownload:https://www.mci.edu/de/presse/7124-mci-professur-an-thomas-stoecklBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell