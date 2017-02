MCI Open House am Samstag, 18. März 2017

Innovative Studiengänge in Wirtschaft & Gesellschaft undTechnologie & Life Sciences - Maßgeschneiderte WeiterbildungInnsbruck (ots) - Zwtl.: NEU: Online-Studium, EuropäischesMasterstudium für Gesundheitswirtschaft, Weiterentwicklung Bio- undLebensmitteltechnologieAm Samstag, 18. März 2017 von 9 bis 14 Uhr, öffnet dieUnternehmerische Hochschule® ihre Türen. InStudiengangspräsentationen, Schnuppervorlesungen, Laborführungen undpersönlichen Gesprächen mit Professoren, Studierenden und Absolventenerfahren Interessierte und ihre Angehörigen alles Wissenswerte zueinem Studium am MCI.Das Studienangebot des MCI umfasst unter anderem 15 Bachelor- undMasterstudiengänge im Bereich Wirtschaft & Gesellschaft, neunBachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Technologie & LifeSciences, fünf Weiterbildungs-Masterstudiengänge sowie zahlreicheLehrgänge, die einzeln absolviert oder modular zu internationalanerkannten Masterstudien kombiniert werden können. Neun Studiengängewerden zur Gänze in englischer Sprache angeboten; das zunehmendeAngebot on Online- und Blended Learning-Formaten erleichtert dieVereinbarkeit von Aus- und Weiterbildung, Beruf und Familie.Abgerundet wird die Veranstaltung mit Informationen zuminternationalen Absolventenclub sowie über die leistungsfähigenStudent Services von Bibliotheksservices, Startup Center, CareerCenter und International Office bis hin zu Forschung, Entwicklung &Technologietransfer.In das Open House des MCI integriert ist eineWeiterbildungs-Lounge, die sich insbesondere anWeiterbildungsinteressierte wendet.MCI Open HouseWeitere Informationen: www.mci.edu/openhouseAnmeldung zur Weiterbildungs-Lounge: executive-education@mci.eduDatum: 18.3.2017, 09:00 - 14:00 UhrOrt: Management Center InnsbruckUniversitätsstraße 15 bzw. Maximilianstraße 2, 6020 InnsbruckUrl: www.mci.edu/openhouseRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike Fuchs, Public RelationsTel.: +43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell