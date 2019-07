MCI-Expertise für Unis in Taiwan

Innsbruck (ots) - Summer-School für Innovation für Professoren aus 11taiwanesischen Universitäten am MCI | Finanzierung durch taiwanesische RegierungInnovation, Digitalisierung, Marketing & internationale WirtschaftsbeziehungenEinen neuerlichen Erfolg kann das MCI vermelden. Aufgrund des hohen Renommeesund der ausgezeichneten internationalen Beziehungen der UnternehmerischenHochschule® haben sich die taiwanesische Regierung und 11 Universitäten inTaiwan entschieden, ihre Professoren zur Weiterbildung ans MCI zu schicken, anneue Themen heranzuführen und für internationale Herausforderungenvorzubereiten.Die dreiwöchige "Summer School für Innovation, Digitalisierung &Geschäftsbeziehungen" wird finanziert von der taiwanesischen Regierung undbeinhaltet u.a. Module in den Bereichen Design Thinking, Digitalisierung,Innovation, Geschäftsmodelle, E-Commerce und Unternehmensführung sowieangewandte Fallstudien und Firmenbesuche zur Förderung der Wirtschafts- undGeschäftsbeziehungen zwischen Taiwan und Österreich sowie dem angrenzendenDACH-Raum.Die "Summer School für Innovation, Digitalisierung & Geschäftsbeziehungen" istErgebnis einer konsequent verfolgten Strategie des MCI zur Internationalisierungseines Angebots und des Wirtschaftsstandorts. Neben der gegenständlichenSummer-School für Taiwan führt das MCI mittlerweile auch Summer- &Winter-Schools für Universitäten in USA, Indien und China durch. Damit stärktdas MCI die eigene Internationalisierung, belebt den Wirtschaftsstandort undleistet darüber hinaus einen nicht unwesentlichen Beitrag zu einem hochwertigenTourismus mit entsprechenden Zukunfts- und Wertschöpfungspotenzialen.Statements:Dr. Vladan Antonovic, Koordinator transnationaler Projekte am MCI: "Die 'SummerSchool für Innovation, Digitalisierung und Geschäftsbeziehungen' ist einweiterer Baustein in der Zusammenarbeit mit Taiwan und zugleich eineAuszeichnung für die Unternehmerische Hochschule®."Dr. Susanne Lichtmannegger, Leiterin Internationalisierung am MCI: "Das MCIarbeitet in seinem Ostasien-Schwerpunkt derzeit mit 11 der besten HochschulenTaiwans zusammen. Dass die taiwanesische Regierung Professoren ans MCIentsendet, betont die Intensität und Qualität dieser internationalbeispielgebenden Kooperation."Bildauswahl (https://www.ots.at/redirect/mcinews1)Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell