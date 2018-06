MCI-Ehrenprofessur für Franz Fischler - BILD

Präsident des Europäischen Forums Alpbach und langjährigerEU-Kommissar Dr. Franz Fischler mit Honorarprofessur derUnternehmerischen Hochschule® ausgezeichnetInnsbruck (ots) - Würdigung seines langjährigen, beispielgebendenEngagements zugunsten der Hochschule sowie seiner hervorragendenLeistungen zur Förderung und Weiterentwicklung von Wissenschaft,Wirtschaft und Gesellschaft - Familiärer Festakt mit beeindruckendemVortrag über "Perspektiven für Europa"Einen Festakt besonderer Prägung durfte das MCI am 4. Juni 2018ausrichten. Über einstimmigen Beschluss der MCI-Ehrungskommissionwurde im Beisein von Ehegattin Heidi Fischer und Angehörigen sowieProfessoren/innen, Studierenden und Festgästen die MCI-Ehrenprofessuran Herrn Präsidenten DI Dr. Franz Fischler verliehen. DieVerleihungsurkunde wurde durch MCI-Rektor Andreas Altmann überreicht,nachdem der Vorsitzende des MCI-Hochschulkollegiums Dr. Franz Peggerdie Leistungen des zu Ehrenden in einer sehr bewegenden und zugleichüberaus launigen [Laudatio](https://www.mci.edu/phocadownload/Presse/Laudatio_Franz_Fischler.PDF) hochleben ließ.Der Tiroler Prof. h.c. Franz Fischler promovierte an derUniversität für Bodenkultur in Wien. Seinen Lebensweg zeichnenherausragende berufliche Stationen aus. So war er beispielsweiseDirektor der Landwirtschaftskammer Tirol, Bundesminister für Land-und Forstwirtschaft der Republik Österreich, Mitglied derEuropäischen Kommission, zunächst mit Zuständigkeit fürLandwirtschaft und ländliche Entwicklung, in einer zweitenFunktionsperiode außerdem für Fischereiwesen. Aktuell ist erPräsident des Europäischen Forums Alpbach, Kuratoriumsvorsitzenderdes IHS (Institut für Höhere Studien) sowie Vorsitzender desStudienförderwerkes Pro Scientia. Neben seiner umfangreichenVortragstätigkeit im In- und Ausland ist er seit 1997 Schirmherr derMCI-Beiratsversammlung. Regelmäßige Vortrags-, Moderations- undExpertentätigkeit im Rahmen der international viel beachteten"Distinguished Guest Lecturers Series", von Best PracticeLehrveranstaltungen sowie Qualitätssicherungsverfahren am MCI, seinkraftvolles Engagement für eine stärkere Zusammenarbeit derHochschulen in der EUREGIO Tirol-Südtirol-Trentino und einerEinbindung dieser Hochschulen im Rahmen des Europäischen ForumsAlpbach sowie zahlreiche weitere Aktivitäten dokumentieren dasaußergewöhnliches Engagement von Herrn Prof. h.c. DI Dr. FranzFischler für die Unternehmerische Hochschule®.In seinem anschließenden [Festvortrag ](https://www.ots.at/redirect/festvortrag)zeigte Franz Fischler auf,dass die große europäische Krise des Jahres 2008 zwar grundsätzlichüberwunden sei, dass jedoch nach wie vor zahlreiche Herausforderungenund strukturelle Probleme ungebrochen bestehen würden. Gemeinsam seidiesen Herausforderungen ihre Komplexität, dass sie nicht inklassische politische Planungsschemata und eine kurzfristigeFokussierung auf Legislaturperioden passen, dass ihre Lösung Zeit,Mut und Gestaltungskraft brauche und in aller Regel nicht aufnationaler Ebene oder durch nationale Strategien möglich sei.Für die Zukunft stünden mehrere Szenarien zur Verfügung, die sichvon gezielter populistischer Desintegration über das vielfach zubeobachtende "Durchwursteln" bis hin zu einem neuen Vertrag fürEuropa erstrecken würden. Wenn einem die Zukunft der Jugend und einprosperierender Standort ein Anliegen sei, brauche es einenengagierten Paradigmenwechsel und die Definition vorrangigerEU-Zielsetzungen und -Vorhaben, die sich auch ohne substanzielleVertragsänderungen realisieren ließen. Die geltenden Vertragswerkewürden viel Spielraum zulassen, es fehle vielmehr an mutigenstrategischen Konzepten und einer von billigen Partikularismenbefreiten leidenschaftlichen Gestaltungskraft, wie sie Jean Monnet,Robert Schumann oder Alcide de Gasperi verkörpert hätten.Franz Fischler verwies auf eine gemeinsame Arbeit mit europäischenJugendlichen, die bereit sind sich für Europa zu engagieren, seineZukunft in die Hand zu nehmen und Geschichte zu schreiben. Die neueGeschichte Europas müsse kluge Wege zwischen Diversität undHomogenität, zwischen Regulierung und Deregulatierung und weiterengesellschaftlichen Spannungsbögen beschreiten.MCI-Kollegiumsvorsitzender Franz Pegger würdigte in seinerLaudatio Prof. h.c. Franz Fischler als eine außergewöhnlichePersönlichkeit mit Weitsicht, Offenheit, Unternehmergeist undVerhandlungsgeschick: "Franz Fischler besitzt die überragendeFähigkeit, Menschen zu führen. Er geht voran und vereint im bestenSinne Freiheit und Verantwortung."MCI-Rektor Andreas Altmann verlieh seiner Freude über dieAuszeichnung von Prof. h.c. Franz Fischler Ausdruck: "Geehrt wirdheute der großartige Franz Fischler, der das MCI seit mehr als 20Jahren freundschaftlich begleitet, fördert und unterstützt. Es isteine besondere Ehre und wohltuende Qualität für das MCI, auf diestets kritisch-konstruktive Freundschaft einer so herausragendenPersönlichkeit zählen zu dürfen."[Bildauswahl] (https://www.ots.at/redirect/bildauswahl)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell