Innsbruck (ots) - Investment ermöglicht Ausbau des internationalen Vertriebs undweitere Anpassung der Produkte an Anforderungen der IndustriekundenDas in Ismaning bei München ansässige Augmented Reality Startup Holo-Lightkonnte kürzlich eine 4 Millionen Euro Series A-Finanzierung abschließen. Damitsoll die Ausgangsbasis für weiteres internationales Wachstum geschaffen werden.Investoren sind die EnBW New Ventures GmbH und die Bayern Kapital GmbH gemeinsammit der Toprope Ventures GmbH und dem bestehenden Investor innogy InnovationHub.MCI-Rektor Andreas Altmann freut sich über diesen Entwicklungsschritt:"Holo-Light hat das MCI als Technologie- und Innovationstreiber ins Boot geholt.Seit 2017 verbindet uns eine intensive und fruchtbare Zusammenarbeit, die wir2018 mit einer Beteiligung weiter vertiefen konnten. Wir freuen uns auf vieleweitere gemeinsame Herausforderungen." Holo-Light CEO und Mitgründer FlorianHaspinger ergänzt: "Dieses Investment ermöglicht uns den Ausbau derVertriebsstruktur sowie die Steigerung der Skalierbarkeit des Produkts undunterstreicht das Vertrauen von Kunden, Partnern und Investoren in unser Teamund unsere Technologie."Seit 2015 entwickelt Holo-Light erfolgreich Software für Kunden ausIndustriebranchen wie dem Maschinenbau und der Automobilindustrie. Dabeidefiniert das Unternehmen den Bereich Engineering in Einsatzgebieten wie demPrototypenbau oder der Planung von Fertigungsanlagen neu. InternationaleBeachtung erzielte der von MCI und Holo-Light gemeinsam entwickelte und mehrfachpreisgekrönte Holo-Stylus, ein digitales Eingabegerät mit einem bisherunerreichten Präzisionslevel. Mit Hilfe des Holo-Stylus und der AugmentedReality Software Holo-View können Ingenieure gemeinsam mit anderen Teilnehmern3D-Inhalte designen, erstellen, bearbeiten und optimieren.