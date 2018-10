MCI-Absolventin von IMF Institut in Hamburg ausgezeichnet - BILD

Preis für hervorragende akademische Abschlussarbeiten imBereich Family Business - MCI-Absolventin gewinnt dieKategorie BachelorarbeitenInnsbruck (ots) - Janina Berkmann, Absolventin desenglischsprachigen Bachelorstudiums "Business & Management am MCI inInnsbruck, wurde kürzlich in Hamburg für ihre Bachelorarbeit mit demIMF Thesis Award des Instituts für Mittelstand undFamilienunternehmen (IMF) ausgezeichnet. Auf Basis mehrerer Kriterienwie Aufbau und Argumentation, akademische Qualität und praktischeRelevanz für den Mittelstand überzeugte die ausgezeichnete Arbeit vonFrau Berkmann in allen Punkten.In ihrer Arbeit mit dem Titel "When the senior leaves and thejunior takes over - preparing employees for succession in a familybusiness" greift Frau Berkmann eine allgegenwärtige Herausforderungfür Familienunternehmen auf. Insbesondere befasst sie sich mit derRolle von Mitarbeitern im Nachfolgeprozess in Familienunternehmen.Sie kommt zu dem Schluss, dass Vorgänger und Nachfolger durchrichtige Signale, offene Kommunikation und vertrauensvolleBeziehungen die Mitarbeiter auf den Wechsel in derUnternehmensleitung vorbereiten können.Mit der Verleihung des IMF Thesis Awards würdigt das renommierteHamburger Institut für Mittelstand und Familienunternehmen Bachelor-und Masterarbeiten, die auf besondere Weise einen Beitrag zumVerständnis und zur Weiterentwicklung des Mittelstands und vonFamilienunternehmen leisten. Der Preis wurde 2018 zum ersten Malverliehen.Die Leiterin des ZFU Zentrum Familienunternehmen am MCI,MCI-Professorin Anita Zehrer, ordnet diesem Preis eine wichtigeFunktion zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes zu: "DieBetriebsübergabe zählt zu den schwierigsten unternehmerischenHerausforderungen von Familienunternehmen. Die Auszeichnung zeigt dieWichtigkeit des Themas. Ich danke dem IMF für diese wertvolleInitiative."[Bildauswahl & weitere Informationen](https://www.ots.at/redirect/mcihamburg)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell