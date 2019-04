MCI Absolventin siegreich bei Tourissimus 2019

Innsbruck (ots) - Forschungsarbeit im Bereich Family Business überzeugt Jury -Sieg in der Kategorie "Tourismuswirtschaft"Die Endausscheidung des Österreichischen Tourismus-Forschungspreises"Tourissimus" brachte kürzlich einen erneuten Erfolg für die UnternehmerischeHochschule®: Anika Stärk, Absolventin des MCI-Masterstudiums "Entrepreneurship &Tourismus", konnte mit ihrer Arbeit "Familiness und Führungskompetenzen inFamilienunternehmen" die Kategorie "Tourismuswirtschaft" für sich entscheiden.Mehr als 29 Kandidatinnen und Kandidaten aus 9 Institutionen stellten sich denanspruchsvollen Hearings der Fachjury.Anika Stärks Masterarbeit beschäftigt sich mit Leadership-Kompetenzen und derenZusammenhang mit der typischen Konstellation in Familienunternehmen, wo jaEigentümer und Familienmitglieder als Führungskräfte eine ganz besondere Rolleeinnehmen. MCI-Professorin Anita Zehrer, die die Master Thesis betreut hat, lobtdie Arbeit, die "ein praxisnahes, aktuelles und wichtiges Thema fürFamilienbetriebe behandelt". Methodisch handelt es sich um eineEinzelfallstudie, bei welcher ein abgestimmter Methodenmix zum Einsatz kommt.MCI-Tourismus-Leiter Hubert Siller sieht die konsequenten Bemühungen derMCI-Studiengänge um ausgezeichnete Qualität in Lehre und Forschung einmal mehrbestätigt. "Meine herzliche Gratulation geht an alle, die zu diesem neuerlichenErfolg beigetragen haben, zuallererst natürlich an unsere Absolventin AnikaStärk, an ihre Betreuerin sowie an das gesamte Team."Der Tourissimus wird alljährlich von der Österreichischen Gesellschaft fürangewandte Tourismusforschung (ÖGAF) vergeben. Einzelpreise werden in denKategorien "Tourismuswirtschaft", "Marketing & Destinationsmanagement" sowie"Nachhaltigkeit im Tourismus" verliehen.Bildauswahl & weitere Infos (https://www.ots.at/redirect/mci55)Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell