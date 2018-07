MCH will Kunstmesse ART nach Singapur bringen

Basel (awp) - Die Messebetreiberin MCH will ihre Kunstmesse ART neu auch nach Singapur bringen. Eine erste Ausgabe der "ART SG" soll vom 1. bis 3. November 2019 stattfinden, wie die MCH am Freitag mitteilt. Rund 80 "etablierte und experimentelle Galerien" aus Singapur und Südostasien sowie aus aller Welt sollen an der neuen Messe zeitgenössische Kunst präsentieren.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten