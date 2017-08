MCH Group lanciert Grand Basel als ersten globalen Salon für die wertvollsten Automobile der Welt

Basel (ots) - Die MCH Group, eines der weltweit führendenLive-Marketing-Unternehmen mit Hauptsitz in Basel/Schweiz, lanciert ein neues,globales Ausstellungsformat: Die Grand Basel ist der erste Salon für diebedeutendsten und wertvollsten Automobile der Welt - historisch, zeitgenössischund zukunftsweisend. Zum ersten Mal werden Automobile im kulturellen Kontext vonDesign, Architektur und Kunst präsentiert. Nach der Premiere im September 2018in Basel sind weitere Messen in Miami und Hong Kong geplant. Grand Basel sprichtinternationale Kenner, Experten und Sammler mit höchsten Ansprüchen an - undalle, die sich für automobile Ästhetik, technische Virtuosität, Kunst und Kulturinteressieren.Zur Avant-Premiere und Medienpräsentation des Grand Basel-Konzepts am Donnerstagin der Messe Basel gaben sich weltbekannte Persönlichkeiten der Automobilkulturdie Ehre. Sie stellten das Konzept der Grand Basel anhand vieraussergewöhnlicher Entwürfe vor, die zum Teil noch nie öffentlich gezeigtwurden:Giorgetto Giugiaro, "Car Designer of the Century", brachte seinen legendärenChevrolet Corvair Testudo von 1963 nach Basel. Andrea Zagato kündigte eineHommage an die legendäre Marke IsoRivolta an: Das Zagato IsoRivolta Vision GranTurismo Concept wird ab Oktober erstmals mit der Sony Playstation erfahrbarsein. Als fahrbereites Automobil soll es zu einem der Highlights der Grand Basel2018 werden. Designer Rem D. Koolhaas zeigte für sein Modelabel United Nude einneues "Lo Res Car", für das er das polygonale Design eines Lamborghini Countachzur minimalen Keilform abstrahierte. Auch dieses Werk wurde an derAvant-Premiere der Grand Basel erstmalig gezeigt. Für die vielfältigeWechselwirkung zwischen Architektur, Automobil und Städtebau steht der AvionsVoisin C25 Aérodyne von 1935 - die Lieblingsmarke des Schweizer ArchitektenLeCorbusier, dessen Mäzen Gabriel Voisin die radikalen Entwürfe für denautogerechten Stadtumbau von Paris inspirierte. Prof. Paolo Tumminelli, Direktordes Goodbrands Institute, Buchautor und Professor an der Fakultät fürKulturwissenschaften der TH Köln entwickelt das kulturelle Konzept und leitetdas Kuratorium der Grand Basel.Die Grand Basel 2018 präsentiert aussergewöhnliche Automobile in einemaussergewöhnlichen Rahmen: Das Berliner Designbüro Blue Scope entwickelte eineinheitliches Architektur- und Ausstellungskonzept sowie ein Corporate Design inkonsequent zeitgenössischer Formensprache. Das Design ist ein kühner Bruch mitdem meist nostalgischen Ambiente konventioneller Automobilveranstaltungen underlaubt eine Präsentation und Betrachtung der Objekte in der Qualität modernerMuseen.Das Grand Basel-Ausstellungsdesign greift die Architektur des BaslerMesseneubaus von Herzog und de Meuron auf: so wird ein Grand Parcours fürFahrpräsentationen und Auktionen den ikonischen Lichthof der Halle 1 umkreisen.Aussteller können Präsentationsmodule für bis zu sieben Exponate buchen.Aussergewöhnlich ist auch der Service für Aussteller: Neben dem Messebau bietetdie Grand Basel die komplette Abwicklung, inklusive Transport undZoll-Formalitäten aus einer Hand. Die Preise für Aussteller liegen in etwa aufdem Niveau internationaler Automobil-Auktionen. Neben den Publikumstagen wirddie Grand Basel an Preview-Tagen exklusiv für ausgewählte Gäste öffnen."Die Grand Basel erlaubt einen völlig neuen Blick auf das Automobil", erläutertRené Kamm, Chief Executive Officer der MCH Group "Es ist ein absolutzeitgenössisches Messekonzept, das historische, heutige und zukünftigeAutomobile in einem kulturell niveauvollen Kontext präsentiert und verhandelt.Mit der Architektur, dem Begleitprogramm und auch durch neuartige digitaleAnwendungen wollen wir die Ästhetik und Bedeutung der Exponate in faszinierenderQualität vermitteln. Die Erfahrung der MCH Group als Veranstalterin der weltweitbedeutendsten Messen Art Basel und der Baselworld mit kostbaren Exponaten undanspruchsvollem, informiertem Publikum haben das Konzept der Grand Baselmassgeblich geprägt."Mark Backé, Managing Director der Grand Basel ergänzt: "Wir sind stolz, dass dieGrand Basel von einigen der prägenden Persönlichkeiten der Automobilweltunterstützt wird. Prof. Paolo Tumminelli wird in den nächsten Monaten einKuratorium einberufen, das unabhängig arbeitet und für höchsteQualitätsmassstäbe bürgt. Anfang 2018 werden wir das Konzept an weiteren Ortenweltweit vorstellen und dabei weitere Einzelheiten bekannt geben."MCH Group und "Live Marketing Solutions"Die MCH Group ist eines der weltweit führenden Live Marketing Unternehmen miteinem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk im gesamten Messe- und Event-Markt.Mit ihrem Hauptsitz in Basel/Schweiz gehören zu ihr die Messegesellschaften inBasel, Lausanne und Zürich. Sie veranstaltet und hostet rund 90 Messen, darunterdie weltweit führenden Baselworld und Art Basel in Basel, Miami Beach und HongKong. Ihre Gesellschaften im Bereich "Live Marketing Solutions" bietenindividuelle Marketing Lösungen in den Bereichen Strategie und Konzeption,Marketing Consulting, Event Management, Messe- und Eventbau sowie Multi MediaLösungen. Diese Gesellschaften sind weltweit tätig. Sie sind an verschiedenenStandorten in der Schweiz, in Deutschland und den USA präsent und habenNiederlassungen in Shanghai, Dubai und Astana.www.mch-group.comPressekontakt:Kontakt Grand Basel:Lana NyfelerGlobal Head of Communications Grand BaselGrand BaselMühlebachstrasse 1628008 ZürichSwitzerlandPhone +41 76 337 85 56lana.nyfeler@grandbasel.comAgenturkontakt:B.L.B.RBurkhard Leschke Brand RelationsEigelstein 103 -11350668 KölnMobil: +49 160 93803331Mail: b.leschke@blbr.deWeb: www.blbr.deOriginal-Content von: Grand Basel, übermittelt durch news aktuell