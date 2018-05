MCH Group ernennt Michel Loris-Melikoff zum neuen Baselworld-Leiter

Basel (awp/sda) - Michel Loris-Melikoff, Geschäftsführer der Messe Beaulieu Lausanne, wird per Juli neuer Chef der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld. Die langjährige Messeleiterin Sylvie Ritter verlässt das Unternehmen.

Sylvie Ritter verlasse die MCH Group auf eigenen Wunsch, teilte das Messeunternehmen am Freitag mit. Ritter ist seit 26 Jahren in der MCH Group tätig und stand seit 15 Jahren an der Spitze der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten