MCH Group beteiligt sich an der ART DÜSSELDORF

Die MCH Messe Schweiz (Basel) AG, eine Gesellschaft der MCH Groupin Basel / Schweiz, erwirbt 25.1 Prozent der art.fair InternationalGmbH in Köln / Deutschland, Veranstalterin der neuen Kunstmesse ARTDÜSSELDORF. 74.9 Prozent der Gesellschaft bleiben im Besitz derbisherigen Eigentümer Andreas Lohaus und Walter Gehlen. Die MCH Grouphat die Option, in den nächsten Jahren eine Mehrheitsbeteiligung zuerwerben."Die Beteiligung der MCH Group an der ART DÜSSELDORF ist einweiterer Schritt in der Umsetzung unserer strategischen Initiativedes weltweiten Aufbaus eines neuen Portfolios von regionalenKunstmessen an bedeutenden Kunststandorten", sagt Marco Fazzone,Managing Director Design & Regional Art Fairs der MCH Group. "Wirsind vom Erfolg der ART DÜSSELDORF überzeugt. Die ART DÜSSELDORF wirdim Areal Böhler zur führenden regionalen Kunstmesse in Deutschland,der Benelux-Region und dem Rheinland werden - und damit auchinternational strahlen." Die ART DÜSSELDORF bleibe als eigenständigerBrand bestehen, betont Fazzone. "Sie profitiert aber von derErfahrung und dem Netzwerk der MCH Group sowie Synergien mit denanderen regionalen Kunstmessen, die in naher Zukunft ein starkesglobales Bündnis bilden werden."Verantwortlich für die ART DÜSSELDORF, die - begleitet von der"Schwestermesse" BLOOOM - erstmals vom 16. bis 19. November 2017stattfinden wird, ist das bestehende Team der art.fair InternationalGmbH unter der Führung von Andreas Lohaus und Walter Gehlen. "DieUmsetzung der ART DÜSSELDORF und die Beteiligung der MCH Group sindfür uns und den Kunststandort Nordrhein-Westfalen eine grossartigeEntwicklung", freut sich Lohaus. "Die Wahl des Rheinlands als einwichtiger Standort für eine Kunstmesse innerhalb der globalenStrategie der MCH Group ist Anerkennung und Ansporn zugleich."Geschäftspartner Walter Gehlen unterstreicht: "Unsere Aktivitäten inDüsseldorf stossen bei Galerien aus aller Welt auf grosses Interesse,diese neue Messe von Beginn an erfolgreich für sich zu nutzen. Wirfreuen uns auf die erste Ausgabe der ART DÜSSELDORF."Die Beteiligung der MCH Group an der ART DÜSSELDORF ist ihrezweite Beteiligung an einer regionalen Kunstmesse nach der India ArtFair im Herbst 2016. Wie im März 2016 angekündigt, will die MCH Groupihre Position im Kunstmarkt ausbauen, indem sie ein Portfolio mitführenden regionalen Kunstmessen aufbaut und zur Stärkung derregionalen Kunstmärkte beiträgt. Die regionalen Kunstmessen sollenvon lokalen Teams als autonome Brands weiter entwickelt werden undihre - im Falle der ART DÜSSELDORF länderübergreifende - Strahlkraftentfalten, um ihre Leaderposition in der entsprechenden Region zubehaupten.Mehr Informationen:www.mch-group.comwww.art-dus.de