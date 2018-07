MCH Group bestätigt Kündigung von Swatch für Baselworld

Basel (awp) - Die Messebetreiberin MCH Group bestätigt die Kündigung von Swatch an der künftigen Teilnahme an der Branchenmesse Baselworld. Die Betreiberin bedauert den am Sonntag bekannt gewordenen Verlust der Swatch-Gruppe für die Ausstellung. Die Weltmesse für Uhren und Schmuck 2019 sei dadurch aber nicht in Frage gestellt, teilte MCH am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme mit.

