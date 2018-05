MCEC und C2 International präsentieren revolutionäres Konferenzkonzept

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Auf der Messe IMEX in Frankfurt wurde heute eine Partnerschaftzwischen Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) und demKreativ-Powerhouse C2 International verkündet. Die Kollaboration isteine Weltneuheit und signalisiert einen dramatischen Wandel für dieZukunft der Business-Events.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/691529/C2_International_MCEC_teams_up_with_C2_International_to_redefine.jpg )Im Rahmen dieser gegenseitig nutzbringenden Allianz erhält MCECexklusiven Zugang zu C2s erfahrbarer Design-Plattform undeinzigartigen "Labs" (anspruchsvolle und zugleich spielerischeIdeenfindungs-Foren). C2 profitiert von einem effektiven Sprungbrettin die Asien-Pazifik-Region.C2 International wurde von Cirque du Soleil und Sid Lee gegründetund ist eine der innovativen Größen in der globalenBusiness-Events-Branche. Das Unternehmen liefert immersive undinteraktive Erlebnisse und bewegt Teilnehmer zum Umdenken undAusschöpfen der inneren Kreativität, um die drängendstenHerausforderungen des weltweiten Wirtschaftssektors zu lösen.Peter King, CEO von MCEC, erwartet einen disruptiven Effekt derPartnerschaft auf die Business-Events-Branche und unterstreicht dieMission von MCEC, innovative Erlebnisse mit inspirierenderKundenwirkung zu kreieren."Gemeinsam mit C2 werden wir den Wandel der Branche vorantreibenund die Funktion des Veranstaltungsorts bei der Förderung positiverKontakte und sinnstiftender Erfahrungen neu definieren", sagte King."MCEC ist eine etablierte Größe in der Business-Events-Branche.Unser Kundenfokus zeigt sich in unserer kontinuierlichen Analyse derKundenreise, aus der Initiativen wie unser branchenführendes PortalmyMCEC hervorgegangen sind. Dies ist jedoch die wichtigsteEntwicklung in meiner Zeit, die MCECs Zukunft als treibende Kraft fürAnschluss und Inspiration sicherstellen wird."King erwartet, dass die Zusammenarbeit zwischen MCEC und C2 dieKunden inspiriert, indem MCEC maßgeschneiderte und einzigartigeErlebnisse anbieten kann. "Diese exklusive Partnerschaft ist einAlleinstellungsmerkmal auf dem hart umkämpften Markt, in dem wirbeide international und national konkurrieren", sagte King.Martin Enault, CEO Asia Pacific, C2 International, sagte: "Wirbegrüßen die Zusammenarbeit mit MCEC in dieser weltweit erstenPartnerschaft, die das traditionellen Modell der Business-Eventskomplett auf den Kopf stellt. MCEC hat erkannt, wie wichtig es ist,seinen Kunden kreative Lösungen und Möglichkeiten anzubieten, wennman bei den Themen Innovation und positive Veränderung in der erstenReihe mitmischen will."C2 International wird sein dreitägiges Flagship-Event zum erstenMal in der Nähe von Montreal abhalten und Melbournes einzigartigesMCEC vom 17.-19. Oktober dieses Jahres verwandeln. C2 Melbourne wirddem Veranstaltungsort mit immersiven Workshops, intensivenMasterclasses, exklusiven "Labs", Kunstdarbietungen und speziellenBraindates neues Leben einhauchen. Vor der Tür führt ein eigens fürden Anlass gebautes Dorf zum Fluss Yarra und dient alsNetzwerkplattform für die Teilnehmer, wo große Ideen, neues Wissenund handlungsrelevante Erkenntnisse synthetisiert werden können."C2 will in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsweltinternationale Investitionen, Events und Delegierte in die Regionholen. C2 Melbourne wird zeigen, was die Stadt in Sachen Kreativität,Vordenkertum, Kultur, Gastronomie und Unterhaltung alles zu bietenhat", sagte Enault."Wir bei MCEC fördern Kreativität und Innovation", sagte King."Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um neueErfahrungen und Produkte zu kreieren und damit unseren Kunden undihren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich freue michaußerordentlich über diese Partnerschaft und kann es kaum erwarten,mit Stamm- und Neukunden an den Tisch zu sitzen und ihren Events eineneue Gestalt zu geben."MCEC-Kunden haben ab dem 1. Juli 2018 Zugang zu den Labs undErfahrungen von C2."Was passiert, wenn kluge Köpfe gemeinsam abheben? Das C2 Sky Labfordert uns heraus, den Boden zu verlassen und Ideen aus einer neuenPerspektive zu sehen."Informationen zu MCECMelbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) ist MelbournesDestination für große Ideen und inspirierende Events. Wirveranstalten jedes Jahr mehr als 1000 Events und sind weltbekannt fürunsere unglaublich vielfältigen Räumlichkeiten, innovativen Designsund kulinarischen Spezialitäten. MCEC will ein inspirierendes Umfeldschaffen, indem wir einen personalisierten Service bereitstellen undgemeinsam mit unseren Kunden Ideen, Einblicke und ideenreicheLösungen anbieten. Kleine Details werden bei uns ganz großgeschrieben, und so liefern wir jedes Mal ein maßgeschneidertesErlebnis.Informationen zu C2 InternationalC2 wurde 2011 von Cirque du Soleil und Sid Lee gegründet und hatsich als international anerkannte Konferenz für Kreativität undKommerz mit einer Schnittmenge aus Kultur, Technologie undUnternehmertum etabliert. Durch orchestrierte Kollisionen zwischenIdeen und Wahrnehmungen entfesselt C2 die Kreativität unsererEntscheidungsträger, um die größten Herausforderungen der heutigenZeit gemeinsam anzugehen und Disruption als positiven Antrieb fürgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel zu nutzen.Informationen zu C2 MelbourneC2 Melbourne ist ein Konzept von C2 mit Unterstützung durchVictoria State Government, Melbourne Convention Bureau, Committee ForMelbourne und Canadian Chamber of Commerce. C2 Melbourne VenuePartner ist das Melbourne Convention and Exhibition Centre. BesuchenSie C2melbourne.com (https://www.c2melbourne.com/) für News undUpdates. 