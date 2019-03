MCB19: Zwischen Klischee und Realität - Auf dem Weg zu neuem Content (FOTO)

Finanztrends Video zu



Potsdam (ots) -Streaming-Anbieter wie Netflix, Sky und Amazon Prime zeigen, wiekreative Stoffe durch hochwertige Produktionen eine ganze Brancheinspirieren können. Auch renommierte öffentlich-rechtliche undprivate Sender setzen mittlerweile auf innovative Serienstoffe fürein internationales Publikum. Auf der MEDIA CONVENTION Berlin gebenvom 6. - 8. Mai 2019 führende Protagonisten der MedienlandschaftEinblick in ihre Content-Strategien und stellen sich den Fragen nachzukunftweisenden Inhalten für eine digitale Gesellschaft.Hinter die Kulissen von High-End-Serienproduktionen können dieBesucher der MCB in diesem Jahr erneut bei der Session "Meet theTeam" blicken. Eines der Projekte, die hier mit einem starken Teamvorgestellt werden, ist die Vox-Produktion "Das Wichtigste im Leben",die erste Serie des Senders, die ohne internationale Vorlageproduziert wurde. Neben den HauptdarstellerInnen Jürgen Vogel ("DieWelle") und Bettina Lamprecht ("Die Känguru-Chroniken") sindRegisseurin Laura Lackmann ("Mängelexemplar"), Autor Richard Kropf("4 Blocks"), Produzent Lasse Scharpen (Bantry Bay) sowie HaukeBartel (Head of Fiction, VOX) vor Ort."Content, der unter dem Label Science-Non-Fiction unterhalten sollwie ein Science-Fiction-Film stellt der Autor, Schauspieler undBlogger Schlecky Silberstein in der Session "Moderne Zeiten -Schlecky Silberstein über Digitalisierung und ihre Folgen" vor. Nachder Buchveröffentlichung "Das Internet muss weg" soll die neueDokumentarfilmreihe MODERNE ZEITEN (AT) aus passiven NutzerInnenmündige Net-Citizens machen. Das Spektrum der Erzählung reicht vonMaschinenintelligenz über Datenhandel bis hin zum Transhumanismus. Eswerden Experten, Entscheider, Kritiker, Psychologen und Philosophenbesucht, um die Kernfrage der Digitalisierung zu beantworten: Was istdie bestmögliche digitale Zukunft?Dass Deutschland eine moderne, plurale und diverse Gesellschaftist, spiegelt sich in unseren Filmen und Fernsehprogrammen häufignoch immer nicht wieder. Menschen aus unterschiedlichenKulturkreisen, People of Colour, LGBTI-Personen oder Behinderte sindtendenziell die Ausnahme. Wie können Film und Fernsehen inDeutschland ethnokulturelle Klischees durchbrechen und Formateentwickeln, die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln? Im Panel"Der Stoff aus dem die Träume sind: Vielfältige Perspektiven fürbessere Inhalte" gehen Dr. Skadi Loist (Filmuniversität Babelsberg),Tyron Ricketts (Schauspieler und Produzent Panthertainment), EmrahErtem (Casting Director) und Martina Zöllner (Leitung Programmbereich"Doku und Fiktion", rbb) der Frage nach, wie sich Zeitgeist undaktuelle Lebenswirklichkeiten realistischer transportieren lassen.Auch wenn das goldene Zeitalter des Fernsehens angebrochen zu seinscheint: Hinter der Kamera sieht die Lage nicht ganz so glänzend aus,was zu einem regelrechten "War of Talents" führt. Berufe bei Film-und Fernsehen haben zwar noch immer Prestige, aber Stress, unsichereArbeitsverhältnisse und jede Menge Überstunden scheinen diegeburtenschwachen Jahrgänge vom Einstieg in die Medienbrancheabzuhalten. Die Frage danach, welche ArbeitsbedingungenNachwuchstalente vorfinden sollten, um attraktiven, sinnvollen unddiversen Content entwickeln und herstellen zu können, beleuchtenJoachim Kosack (Geschäftsführer UFA und UFA Serial Drama) und GrischaBöhmer (EPI, Winterclass - Serial Writing And Producing) in derSession "Goldene Zeiten - aber wo ist der Nachwuchs?"Pressekontakt und Akkreditierung:Klaudia KellehTel.: +49 (0) 331 743 87 45Handy +49 (0) 171 163 88 30presse@mediaconventionberlin.deOriginal-Content von: Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, übermittelt durch news aktuell