MCB18: Post-Werbung-Krise | Neue Herausforderungen für Medienunternehmen in Zeiten von Netflix, Amazon und YouTube | Wie transparent ist Influencer-Werbung?

Potsdam/Berlin (ots) - Werbefinanzierte Angebote im Netz steckenin der Krise: Es wächst eine Generation heran, die werbefreieBewegtbildangebote wie Netflix & Co. nutzt und mit Hilfe vonAdblockern Werbung aus dem Browser verbannt. Wie passen sichMedienunternehmen an diese Welt ohne Werbung an? Was sind dieFinanzierungsformen der Zukunft? Wie gehen Marken mit den neuenUmfeldern um?Gleichzeitig konkurrieren Medienunternehmen mit den nahezuunlimitierten Ressourcen von Amazon und der technischen Expertise vonPlattformen wie YouTube, Netflix und Facebook. Wie könnenerfolgreiche eigene Angebote und Produkte entwickelt werden? WelcheNischen sind noch zu besetzen? Und sind hybride Werbeformentatsächlich die Zukunft?Und schließlich werden Produkte, die möglichst authentischbeworben werden, von den Zielgruppen meist besonders gut angenommen.Marken setzen aus diesem Grund zunehmend auf InfluencerInnen alsWerbebotschafterInnen. Leider wird die Werbung nicht immer deutlichvom Content getrennt und die Grenzen verschwimmen zunehmend. Wie kannes gelingen, für NutzerInnen und InfluencerInnen gleichermaßenTransparenz zu schaffen? Wie weit müssen Hinweise und Offenlegungengehen?Diesen und anderen Fragen gehen namhafte Speaker auf der MEDIACONVENTION Berlin 2018 nach. In der Session "Post Werbung: Waspassiert wenn Werbung als Geschäftsmodell nicht mehr trägt?" erörternSylvie Reinhard (republick.ch), Marcus Dimpfel (RTL), Jochen Wegner(Zeit Online) und Christoph Nagel (Kickstarter) alternativeFinanzierungsmöglichkeiten und neue Marketingstrategien fürMedienunternehmen wie Events mit Influencern, Direktfinanzierungeigener Plattformen durch die NutzerInnen (digitale Abos) sowieProduct Placements und Endorsements. Moderiert wird die Session vonder Medienwissenschaftlerin und Journalistin Andrea Hansen.Geschlossene Plattformen und Apps gewinnen gegenüber Webseiten undkleineren Angeboten kontinuierlich an Bedeutung, Haben in diesemUmfeld eigene Angebote und Produkte noch eine Chance? Wie konkurriertman erfolgreich mit den großen Plattformen? Welche Nischen könnennoch besetzt werden? Mit dieser neuen Architektur der Netzes, mitneuen Strukturen und direktem Zugang zu Nutzerinnen und Nutzernsetzen sich Robert Richter (Google), Wolfgang Elsässer (EntertainTV), Marcus Dimpfel (RTL) und Katharina Köth (Jung von Matt)auseinander. In der Session "Konkurrieren mit Amazon und Netflix. Wostehen die eigenen Angebote?" zeigen sie mögliche Lösungsansätze undStrategien auf, wie Bewegtbildanbieter sich auf dem sichkontinuierlich verändernden Markt behaupten können.Influencer erreichen mit der erfolgreichen Platzierung vonProdukten Millionen Follower, und sobald die Nische klar ist und dieZielgruppen attraktiv, finden sich Marken, die in diesem Umfeldwerben wollen. Der Schlüssel zur erfolgreichen Platzierung vonBotschaften und Produkten ist, eine möglichst authentischePräsentation und Integration in die eigenen Inhalte. Immer schwererist für die Nutzerinnen und Nutzer zu erkennen, was Inhalt, ContentMarketing, Werbung, Produktplatzierung oder Sponsoring ist. Trotzexistierender Leitfäden und Kennzeichnungspflicht ist dieVerunsicherung groß. Wie kann es gelingen, für Influencer und Nutzergleichermaßen Transparenz zu schaffen? Wie weit müssen Hinweise undOffenlegungen gehen? Darüber diskutiert die Moderatorin Geraldine deBastion mit Cornelia Holsten (Brema) und Franziska von Lewinski(fischerAppelt) in dem Panel "Content Marketing und NativeAdvertising. Wo bleibt die Transparenz?"