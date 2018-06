MBJ Solutions präsentiert Backend Solution für bi-faziale Glas-Glas Solarmodule / Die MBJ Solutions GmbH positioniert sich als Komplettanbieter für Mess- und Prüfsysteme in der Solarmodulproduktion

Hamburg (ots) - Die neueste Entwicklung aus dem Hause MBJ ist einvollautomatisches Mess- und Prüfsystem für bi-fazialeGlas-Glas-Module. Das System besteht aus einen A+A+A+LED-Sonnensimulator, dem Hipot-Test für nicht gerahmte Module, sowieeinem hochauflösenden vollautomatischenElektrolumineszenz-Prüfsystem. Ein zusätzlicher Bedienerplatz mitDatenbank, Review Software und Labeldrucker bildet die Schnittstellefür den Bediener. Dort werden die Ergebnisse von allen drei Stationenvisualisiert und es wird das Label für das Modul gedruckt.Mit der LED-Technologie werden die Nachteile der Xenon-Technologyadressiert. Lange Blitzzeiten von bis 200ms, die lange Lebensdauervon 10. Mio. Messungen und die sehr gute Wiederholbarkeit von besserals 0,1% zeichnen die LED-Technologie aus. Das Einsparpotential derBetriebskosten ist erheblich. Mit dem System können auch bi-fazialeModule einfach gemessen werden. Eine weitere LED-Blitzeinheit auf derRückseite des Moduls ermöglicht die gleichzeitige oder getrennteMessung von Vorder- und Rückseite des Moduls.Besuchen Sie uns am Stand A2/250. Gerne zeigen wir Ihnen dortunsere Produkte.Über MBJ Solutions GmbHDie MBJ Solutions GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung undden Vertrieb von Prüf- und Messsystemen für diePhotovoltaikindustrie. MBJ bietet Sonnensimulatoren,Elektrolumineszenz-Prüfsysteme, System für die visuelle Prüfung undTestsysteme für den Isolations- und Groundingtest für dieModulproduktion an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hatseitdem mehr als 400 Prüfsysteme weltweit verkauft. DerUnternehmenssitz der MBJ-Gruppe ist in Hamburg. Selbstverständlichentwickeln und produzieren wir in Deutschland. Da viele unsererKunden in Asien ansässig sind, haben wir eine Serviceniederlassung inTaiwan.Innovative Lösungen und Kundenorientierung sind für uns eineSelbstverständlichkeit. Zu unseren Kunden zählen namhafte Instituteund Hersteller der PV-Industrie. Unsere langjährige Erfahrung und einmotiviertes Team machen uns zum perfekten Partner für IhrePV-Projekte.Pressekontakt:MBJ Solutions GmbH Presse KontaktVolker BiemannPhone +49 40 22 6162 300Email Volker.biemann@mbj-solutions.comOriginal-Content von: MBJ Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell