MBAex stärkt durch neue Partnerschaft globalen Zugang zu Kinesis-Geld

London (ots/PRNewswire) -MBAex, die größte Handelsplattform für Blockchain-Assets inSüdostasien mit über 1,3 Millionen Nutzern, hat ein Memorandum ofUnderstanding (Absichtserklärung, MOU) mit Kinesis Moneybekanntgegeben. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Visionvon MBAex, die Nutzung von sicheren und wertbeständigenBlockchain-Assets zu fördern.Kinesis ist ein evolutionäres Währungssystem, das realeVermögenswerte (Gold und Silber) als Basis für digitale Währungennutzt. Diese Währungen bieten eine gleichwertige Entsprechung für diephysischen Edelmetalle und die Transaktionsgebühren, die jedes Malanfallen, wenn die Währungen gesendet, ausgegeben oder gehandeltwerden, werden proportional an alle Inhaber von Kinesis-Währungenverteilt, was einen Anreiz für ihre Nutzung bietet.Inhaber der Kinesis Velocity Tokens (KVT), die zurzeit im Rahmeneines Initial Token Offering angeboten werden, erhalten den größtenAnteil dieser Gebühren, nämlich einen proportionalen Anteil von 20Prozent.MBAex ist ein Fackelträger für verantwortungsbewussteGeschäftsführung in der Branche und hält sich kompromisslos an dieGesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche. Zusätzlich setzt MBAex durchdie Integration bewährter Praktiken aus dem Bankwesen verschiedeneMaßnahmen ein, um die Sicherheit des gesamten Prozesses zugewährleisten. Dazu gehören auch Branchengrundsätze wie dieZwei-Faktor-Authentifizierung, Cool Stockpiling und dieNachverfolgung zur Gewährleistung einer durchgängigen Sicherheit beiden Transaktionen. Durch die Notierung der digitalenKinesis-Währungen an ihrer Börse wird MBAex diejenigen Teilnehmeransprechen, die nach stabilen und sicheren Optionen suchen.MBAex kombiniert außerdem das Konzept des Devisenmaklergeschäftsmit dem Blockchain-Asset-Trading - eine leistungsstarke Kombination,die eine Zunahme der Transaktionen mit den digitalen Währungen vonKinesis und deren Handelsvolumen fördert. Damit kann Kinesis Moneyseine Stellung in Südostasien untermauern und auf dieser solidenGrundlage einen verbesserten globalen Zugang aufbauen.Sebastian-Ionut Diaconu, Chief Executive Officer von MBAex,kommentiert: "MBAex freut sich, dieses MOU bekannt zu geben, mit demdas Ziel verfolgt wird, unseren Stammkunden ein überlegenes Angebotan Stablecoins anzubieten.Die neuen Kinesis-Währungen KAU und KAG stehen stellvertretend fürphysisches Gold und Silber und können sogar in diese Edelmetalleumgetauscht werden. Die Ausgabe der Edelmetalle, die hinter denKinesis-Währungen stehen, ist unter anderem an Orten wie Singapur undHongkong möglich, und auf dieser Grundlage sehen wir eine großeWertschöpfung für unsere Kunden.Wir freuen uns auch, dass wir mit Kinesis gerade über dieNotierung des KVT auf der MBAex im Gespräch sind. Wir sehen das großePotenzial der Kinesis-Währungen, und der KVT gibt unseren Händlerndie Gelegenheit, sich an ihrem Erfolg zu beteiligen."Ryan Case, Chief Commercial Officer von Kinesis Money,kommentiert: "Die digitalen Kinesis-Währungen KAU und KAG bietengeprüfte, liquide und sichere Stablecoins mit einem praktischenNutzen für Händler an der MBAex-Börse. Diese Partnerschaft macht diedigitalen Währungen von Kinesis einem großen Pool von neuenTeilnehmern zugänglich und stärkt damit unseren Zugang zu denglobalen Märkten sowie das anhaltende Interesse an unseren Währungenund deren zunehmende Akzeptanz."Bryan Feinberg, CEO und Gründer von Etheralabs, kommentiert: "Wirfreuen uns sehr, sowohl an der Strukturierung als auch an derDurchführung dieser Partnerschaft beteiligt zu sein, da sie sowohlfür die beiden Unternehmen als auch für die Gemeinschaften, die dieserepräsentieren, einen großen Wert darstellt."Über MBAexMBAex ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen, die eineBlockchain-Technologie nutzt, um digitale Währungstransaktionen zuverwalten. Sie ermöglicht es Händlern und Verbrauchern, den Handelmit populären Blockchain-Assets und digitalen Währungendurchzuführen.Über Kinesis MoneyKinesis ist ein monetäres System, das auf den traditionellstabilen Rohstoffen Gold und Silber basiert. Videos, Zitate,Stellungnahmen und B-Roll-Material sind auf Anfrage erhältlich. Bittewenden Sie sich zu diesem Zweck an kinesis@flamepr.com. WeitereInformationen sind auf kinesis.money (https://kinesis.money/)verfügbar.