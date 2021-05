MAX Resource-Aktie: Das Kaufinteresse bleibt schwach

Die Aktie der MAX Resource Corp. konnte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres einen Anstieg vollziehen und diesen bis zum 24. November fortsetzen. Im Anschluss an das dabei erreichte Hoch bei 0,360 Euro ging der Wert jedoch in eine anhaltende Abwärtsbewegung über.

Sie setzte sich auch im neuen Jahr fort. Zwar zeigten sich die Bullen bemüht, den entstandenen Abwärtstrendkanal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung