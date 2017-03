MAX-Award - der neue Wettbewerb für echte digitale OnetoOne Kommunikation

Frankfurt am Main (ots) - MAX ist der neueDialogmarketing-Wettbewerb des Deutschen Dialogmarketing Verbands fürAgenturen und werbungtreibende Unternehmen aus dem gesamtendeutschsprachigen Raum und löst den ddp aus den vergangenen Jahrenab. Mit 33 Kategorien, die die gesamte Bandbreite des Dialogsabbilden. Mit einer digitalen Ausstellung und einem Online-Voting,das über die Gewinner entscheidet. Mit dem Faktor 2 imHORIZONT-Kreativranking. Max ist digitaler, vielseitiger,transparenter und interaktiver als alles zuvor. Die Einreichungsfristläuft noch bis zum 21. April (Verlängerung bis 28. April mitSpätzuschlag).1984 war das Geburtsjahr des Deutschen Dialogmarketing Preises(ddp). Über viele Jahre hinweg war der ddp der wichtigsteDialog-Wettbewerb im deutschsprachigen Raum. Doch der Dialog vonheute hat sich weiterentwickelt. Neue digitale Touchpointsermöglichen es Unternehmen, rund um die Uhr mit dem Kunden in Kontaktzu treten, immer mehr Daten vervollständigen das Wissen über dieKundenerwartungen, aus Multichannel wird zunehmend Omnichannel - unddas hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der kreativen Köpfe inAgenturen und Unternehmen. Aus diesem Grund hat sich der DDV nach 33Jahren dazu entschieden, einen neuen Wettbewerb für die Dialogbranchezu entwicklen. Michael Koch von gkk DialogGroup ist Präsident derMAX-Jury und benennt die Gründe: "Dialog hat in den letzten Jahrenquasi einen Evolutionssprung gemacht. Kunden wollen in Echtzeit rundum die Uhr mit Unternehmen interagieren, sich beraten lassen odereinkaufen - egal ob von zuhause oder von unterwegs." Dies habe, soKoch, zu einer völlig neuen Definition von Dialog geführt. "OhneOnetoOne Kommunikation geht es heute nicht mehr. Dialog ist praktischalles." Deshalb stehen den Teilnehmern aus Deutschland, Österreichund der Schweiz beim MAX insgesamt 33 Kategorien zur Wahl, die diegesamte Bandbreite der Dialog-Kommunikation abbilden: ConsumerLifecycle, Marke & Produkt, Dialogische Intelligenz und Zielgruppe.Das neue Awardkonzept macht den MAX so einzigartig und sowertvoll. Zum ersten Mal in der Award-Geschichte werden die Siegernicht durch eine Jury festgelegt. Stattdessen ist die breiteÖffentlichkeit dazu aufgerufen, über die von einer Vorjuryausgewählten 30 besten Dialogkampagnen des Jahres in einemöffentlichen Online-Voting abzustimmen. "Es geht uns um maximaleTransparenz und Interaktivität bei der Ermittlung der Gewinner",erklärt Michael Koch. Außerdem kann jede Arbeit - ganz egal inwievielen Kategorien sie eingereicht wurde - nur einen MAX gewinnen.Genau das macht den Reiz aus, glaubt DDV-Präsident Patrick Tapp: "Wermit dem MAX ausgezeichnet wird, der hat eine der 30 bestenDialogarbeiten des Jahres geschaffen und Grund, stolz zu sein."Eines hat der MAX dann aber mit dem ddp doch gemein: diegleichberechtige Bewertung von Kreation und Effektivität. NurArbeiten, die kreativ sind und das Ziel des Auftraggebers erfüllen,haben die Chance zu gewinnen.Der MAX wird mit dem Faktor 2 im Kreativranking von HORIZONTgeführt. Die Einreichungsfrist zum MAX-Award läuft noch bis zum 21.April (Verlängerung bis 28. April mit Spätzuschlag).Alle Infos unter www.max-award.de.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069)401276513, Fax: (069)401276599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell