MAX Award - Der neue Deutsche Dialogmarketing Preis 2017 / Dialog bekommt ein neues Gesicht!

Wiesbaden (ots) - Der MAX Award ist ein neuer DialogmarketingWettbewerb für den gesamten deutschsprachigen Raum ausgerichtet vomDeutschen Dialogmarketing Verband. MAX steht für Marketing Excellenceund ein Maximum an Kreation und Effizienz. Der DDV ruft alleAgenturen und werbungtreibende Unternehmen aus Deutschland,Österreich und der Schweiz auf ihre besten Dialogarbeiteneinzureichen und ihr Können unter Beweis zu stellen.Kampagnen können aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 33Kategorien eingereicht werden und haben beim MAX die gleichenChancen. Von Best Use of Data über Neukundengewinnung, Markenführung,Marketing Automation oder Datengenerierung bis hin zu Up- undCross-Selling, Viraler Dialog, Media Innovation oder Prototyp - dieKategorien zeigen das ganze Spektrum des Dialogmarketing auf. DieEinreichungsfrist beginnt am 6. März und endet am 21. April(Verlängerung bis 28. April mit Spätzuschlag).Das Herzstück des MAX Award ist eine digitale Ausstellung der 30besten Dialogkampagnen des Jahres. Vom 28. August bis zum 17.September findet eine öffentliche Onlineabstimmung statt, die überdie Sieger des Wettbewerbs entscheidet. Die Vorauswahl wird in zweiRunden durch eine Qualifizierungs- und Entscheidungsjury getroffen:Sie bewerten alle eingereichten Arbeiten in puncto Kreation undEffizienz und legen danach in offener Abstimmung die Kampagnen fürdie Shortlist fest. Bei der Wahl der Gewinner geht es nicht mehr umKategorien, sondern alleine um die Antwort auf die Frage: Was machtdiese Arbeit zu einer der 30 besten Kampagnen des Jahres? "Dasausufernde Sammeln von Awards mit ein und der selben Arbeit, wie esbei anderen Wettbewerben Gang und Gäbe ist, gibt es beim MAX nicht"kommentiert Michael Koch, Executive Creative Director bei gkkDialogGroup und Jury-Präsident des MAX Award. "Eine Arbeit kann nureinen MAX gewinnen. Das macht Ihn so wertvoll und begehrenswert."Die Preisverleihung ist am 28. September in Berlin. Alle 30Arbeiten, die es auf die Shortlist geschafft haben und zumOnline-Voting zugelassen sind, erhalten eine Medaille. Die Vergabevon Gold, Silber und Bronze orientiert sich an den bei derOnline-Abstimmung vergebenen Punkten. Die Arbeit mit den meistenPunkten wird zum "Best in Show" gekürt.Der neue Wettbewerb soll die Wahrnehmung des Dialogmarketingsowohl bei Kunden und Agenturen als auch in der Öffentlichkeiterhöhen. Gleichzeitig schafft der neue Award eine bessereDifferenzierung von anderen Awardshows. "Damit soll dasDialogmarketing gestärkt und das Bewusstsein für die Branchegefördert werden. Wer MAX hört, soll künftig damit exzellenteDialogkampagnen in Verbindung bringen", erklärt DDV-Präsident PatrickTapp die Überlegungen zum MAX Award. Alle Informationen rund um denWettbewerb unter www.max-award.de.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: 069/401276-513, Fax: 069/401276-599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell