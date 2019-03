MAX-Award: Das Online-Voting startet heute

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt am Main (ots) - Heute beginnt das Online-Voting beimMAX-Award - dem Marketingwettbewerb für kreative und erfolgreicheEins-zu-Eins-Kommunikation im digitalen Zeitalter. Einmal im Jahrvergibt der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) den Preis für diebesten Dialogarbeiten im deutschsprachigen Raum an Agenturen undwerbungtreibende Unternehmen.23 Einreichungen haben es in diesem Jahr auf die Shortlistgeschafft und sich für die Teilnahme am öffentlichen Online-Votingqualifiziert. Die Kampagnen werden auf der Webseite des Awards anhandvon Casefilmen und weiteren Informationen vorgestellt und stehen absofort zur Wahl.Jeder mit einer gültigen E-Mailadresse kann einmal an dem Votingteilnehmen und insgesamt bis zu drei Arbeiten auswählen; dabeierfolgt keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Stimmen. Zwarhaben es alle Shortlist-Arbeiten in die Medaillenränge geschafft,jedoch legt die Anzahl der abgegebenen Stimmen fest, welche KampagnenGold, Silber und Bronze gewinnen."Auch in diesem Jahr halten wir an dem bewährten Prinzip derOnline-Abstimmung bei der Festlegung der Medaillenränge fest, weilwir davon überzeugt sind, dass es kein gerechteres Verfahren gibt.Egal, ob großes Network oder kleine Agentur, die Chancen sind fürjeden Shortlistkandidaten gleich. Wer die meisten Teilnehmermobilisiert, hat den MAX in Gold verdient", so DDV-Präsident PatrickTapp.Das Online-Voting endet am 22. April. In diesem Jahr findet diePreisverleihung am 7. Mai erstmals auf dem OMR Festival in Hamburgstatt.Link zum Online-Voting:https://www.max-award.de/online-voting.htmlPressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell