MAX-Award: Das Online-Voting startet heute

Frankfurt am Main (ots) - MAX zeichnet die besten Dialogarbeitendes Jahres aus. Die Entscheidung über die Gewinner trifft aber keineJury, sondern wird anhand eines öffentlichen Online-Votingsermittelt. Die 26 Arbeiten der Shortlist haben es alle in dieMedaillenränge geschafft und stehen vom 23. Juli bis zum 9. Septemberauf der Webseite des MAX zur Wahl. Teilnahmeberechtigt ist jeder miteiner gültigen E-Mailadresse.2017 hat der DDV mit dem MAX einen Neustart des DeutschenDialogmarketing Preises vollzogen. Rund 20 Prozent mehr Einreichungenkonnte der Wettbewerb in diesem Jahr verbuchen. Alle Arbeiten wurdenin zwei Juryrunden von Experten beurteilt. Herausgekommen ist dieShortlist mit den 26 besten Dialogarbeiten des Jahres, die ab heuteauf der Webseite des MAX-Awards in Form von Casefilmen undbegleitenden Expertenkommentaren ausgestellt werden und zurAbstimmung bereit stehen."Obwohl es deutlich mehr Einreichungen gab als im Vorjahr, steigtdie Anzahl der Preise nicht. Einen MAX zu bekommen, ist ein echtesPrädikat für Agenturen und Werbungtreibende Unternehmen - egal, ob inGold, Silber oder Bronze", erklärt Jurypräsident Michael Koch.Jeder mit einer gültigen E-Mailadresse ist berechtigt, einmal amOnline-Voting teilzunehmen. Insgesamt können bis zu drei Arbeitenausgewählt werden, wobei keine Unterscheidung zwischen den einzelnenStimmen erfolgt. Um das Voting abzuschließen, müssen die Teilnehmereine Emailadresse angeben. An diese wird im Anschluss eineVerifizierungs-Mail geschickt. Mit Klick auf den Bestätigungslink istdie Stimmabgabe gültig und das Voting beendet."Jede dieser ausgestellten Kampagnen zeigt auf unterschiedlichsteArt, wie exzellente Kreation gepaart mit effektiven Ergebnissenaussehen kann. Das Online-Voting bezieht die Öffentlichkeit in denAbstimmungsprozess über die Gewinner ein und gibt jeder Arbeit dieChance, es durch Mobilisierung vieler Anhänger ganz nach vorne zuschaffen. Das macht den MAX mitunter so einzigartig", soDDV-Präsident Patrick Tapp.Das Online-Voting endet am 9. September. Die Gewinner werden amAbend der Preisverleihung am 21. September in Berlin verkündet.Link zum Online-Voting:http://www.max-award.de/index.php/voting_2018.htmlPressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell