MAX Award: Heute startet das öffentliche Online Voting

Frankfurt am Main (ots) -Beim Marketing-Award des DDV, dem MAX Award 2022, geht es heute in die letzte, entscheidende Runde: Das öffentliche Online Voting beginnt und wird nun zeigen, welche Arbeiten von der Shortlist die Gewinner 2022 werden. Vom 8. bis zum 19. April (Verlängerungsphase bis 25. April) kann jeder abstimmen, der eine gültige E-Mail-Adresse hat. Es können maximal drei Arbeiten ausgewählt werden. Um das Voting abzuschließen, muss der Verifizierungs-Link in der Bestätigungs-E-Mail angeklickt werden.Die von der Expertenjury in der ersten Phase nach den Kriterien "Kreativität" und "Effizienz" ausgewählten Shortlist-Arbeiten stellen sich jetzt dem öffentlichen Publikum. MAX-Juryvorsitzende Ann-Sophie Sell, erklärt, warum: "Die Kampagnen, die der MAX-Award auszeichnet, sind nicht für den Award gemacht, sondern für Konsumentinnen und Konsumenten. Der MAX ist der einzige Marketing-Preis, bei dem die Öffentlichkeit die wichtigste Entscheidung trifft." Im vergangenen Jahr haben Tausende Konsumentinnen und Konsumenten ihre Stimme abgegeben.Der MAX-Award ist der Wettbewerb für herausragendes Dialogmarketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bewertet werden die eingereichten Arbeiten in zehn Kategorien, zunächst über eine Fachjury, die die Shortlist festlegt, dann über ein öffentliches Online Voting. Der MAX Award ist in den Kreativrankings von Horizont, w&v, BVDW und RedBox gelistet.https://www.max-award.de/online-voting.htmlhttps://www.max-award.de/