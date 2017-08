MAX-Award: Heute beginnt das Online-Voting

Frankfurt am Main (ots) - MAX ist der bedeutendste Preis fürDialogmarketing. 27 Arbeiten haben sich für ein öffentlichesOnline-Voting qualifiziert, das in der Zeit vom 28. August bis zum17. September stattfindet und über die Platzierung der Kampagnenentscheidet. Die Preisverleihung findet am 28. September in Berlinstatt.MAX ist der Award für das digitale Kommunikationszeitalter. Ineiner Welt, in der sich alles um Dialoge dreht, zeichnet MAXDialogmarketingarbeiten aus, die Benchmarks setzen. 27 Arbeitenwurden von einer Vorjury und einer Expertenjury als die bestenDialogkampagnen des Jahres aus allen Einreichungen ausgewählt. Dochanders als bei anderen Awards, trifft die finale Entscheidung überdie Platzierung der Arbeiten keine Jury. Stattdessen werden dieTrophäen Gold, Silber und Bronze durch ein öffentliches Online-Votingermittelt, das in der Zeit vom 28. August bis zum 17. September aufder Webseite des Awards stattfindet.Alle Casefilme der 27 besten Dialogarbeiten des Jahres sind abheute auf der Webseite des Awards einsehbar. Ergänzend dazu gebenKommentare der Jury zu jeder Arbeit Hintergrundinformationen underklären, was diese Arbeit besonders macht.Beim Online-Voting zum MAX-Award ist jeder mit einer gültigenE-Mailadresse teilnahmeberechtigt. Insgesamt können bis zu 3 Arbeitenauswählt werden. Dabei erfolgt keine Unterscheidung zwischen deneinzelnen Stimmabgaben. Um das Voting abzuschließen, werden dieTeilnehmer gebeten, eine gültige Emailadresse anzugeben. An dieseE-Mailadresse wird danach eine Verifizierungs-Mail geschickt. MitKlick auf den Bestätigungslink ist die Stimmabgabe gültig und dasVoting beendet.Michael Koch, Jurypräsident des MAX-Award ist von demOnline-Voting überzeugt: "Es wird spannend zu beobachten, welcheStrategie die Agenturen und Unternehmen wählen, um möglichst vieleVotings für ihre Kampagne zu erzielen."Erst bei der Preisverleihung am 28. September in Berlin werden dieErgebnisse des Online-Votings bekannt gegeben.Der DDV bedankt sich bei dem Hauptsponsor Deutsche Post AG, denbeiden Sponsoren defacto BE/ONE GmbH und gkk DialogGroup GmbH sowieallen weiteren Sponsoren und Medienpartnern.Link zum Online-Voting:http://max-award.de/index.php/galerie_voting.htmlPressekontakt:DDV - Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 500, Fax: (069) 401 276 599Email: b.vonNagy@ddv.deWeb: http://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell