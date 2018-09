MAX-Award 2018: Fünf Arbeiten sichern sich Gold / Agentur des Jahres wird Jung von Matt

Frankfurt am Main (ots) - 5 Goldmedaillen, 8 Silber- und 13Bronzetrophäen: so lautet die Bilanz der Preisverleihung desMAX-Awards 2018, die am Abend des 21. September in Berlin vor rund150 Gästen stattfand. Als Location diente in diesem Jahr dieHumboldt-Box Sky-Lounge auf der Museumsinsel in Berlin Mitte, die mitihrer Mischung aus urbanem Stil, außergewöhnlicher Architektur undeinem faszinierenden Ausblick ein ganz besonderes Ambiente schaffte.Der MAX verzeichnete in diesem Jahr einen erfreulichenEinreichungsanstieg von knapp 20 Prozent. Dennoch verblieb die Anzahlder Preise auf dem Niveau des Vorjahres. Dazu Jurypräsident MichaelKoch: "Ein MAX-Gewinner muss sowohl hinsichtlich der kreativen Ideeals auch der performance-getriebenen Umsetzung herausragend sein undwenn dies nicht gleichermaßen der Fall ist, dann kommt eine Arbeitnicht in die nächste Runde."Wie im vergangenen Jahr wurde die finale Platzierung derShortlist-Arbeiten anhand eines Online-Votings ermittelt. DieTeilnehmer konnten bis zu drei Arbeiten auswählen und legten mitihren Stimmen in Summe fest, welche Trophäen die Kampagnen jeweilsüberreicht bekamen. "Mir ist keine Abstimmungsform bekannt, diefairer ist. Wir lösen uns damit von den Vorurteilen, dass nur großeAgenturen es weit nach vorne schaffen. Stijlroyal hat beispielsweisefür ihre eingereichte Arbeit Gold bekommen, weil die Kampagne einfachbeim Publikum ankam."Agentur des Jahres ist Jung von Matt geworden, die sich mit einerGold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen knapp vor Serviceplanund Kolle Rebbe an die Spitze setzten.Als "Best in Show" wurde die Arbeit "Die Weltautomaten derHypoVereinsbank" von Serviceplan für den Auftraggeber HypoVereinbank- Member of Unicredit gekürt. Der Sonderpreis des HauptsonsorsDeutsche Post ging ebenfalls an Serviceplan für Ihre Arbeit "PENNYVersöhnungswein" im Auftrag von PENNY (Mailing bis 20.000) und anSchipper Company für die Kampagne "Jetzt wird's lecker" im Auftragvon dm-drogerie markt (Mailing über 20.000).Der MAX Junior Award wurde in diesem Jahr zusammen mit demgemeinnützigen Projekt Hamburger Wohlfühlmorgen - eine Initiativeu.a. vom Malteser Hilfsdienst e. V. - ausgerichtet. Aufgabe für denkreativen Nachwuchs war es, ein dialogorientiertesKommunikationskonzept zur Generierung von Geld-, Sach-, undZeitspenden zu entwicklen. Die Junioren von Jahns and Friendserhielten Bronze. Gold und Silber gingen an zwei Nachwuchsteams vondefacto BE/ONE."Großartige Dialogmarketingarbeiten, tolle Preisträger, einefazinierende Location und zufriedene Gäste - die Preisverleihung desMAX war ein voller Erfolg", so das Fazit von DDV-Präsident PatrickTapp.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell