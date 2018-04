MAX Automation: Deutscher Maschinenbauer attraktiv bewertet

In der allgemeinen Marktschwäche wurden auch Werte abgestraft, die fundamental zuletzt glänzen konnten. Ich möchte Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen einige interessante Kandidaten vorstellen. Der in den Bereichen Industrieautomation und Umwelttechnik tätige Hightech-Maschinenbauer MAX Automation hat kürzlich Vorabzahlen für 2017 vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben.

Die MAX-Aktie, die in diesem Jahr schon bei über 9 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rolf Morrien.