MAX Automation-Aktie: Erfolgreiche Hauptversammlung 2022!

Finanztrends Video zu MAX Automation



mehr >

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2022 in virtueller Form abgehalten. Die Hauptversammlung stimmte in fast allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Dr. Christian Diekmann, Geschäftsführender Direktor und CEO/CFO der MAX Automation SE, kommentierte in seiner Rede die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres und gab einen Ausblick auf… Hier weiterlesen