MATRO GBJ, führender Förderer der nationalen und internationalen Kommunikation in der Schmuckbranche, nahm an der zweiten China International Import Expo teil.

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 2. China International Import Expowurde am 5. November offiziell im Shanghai National Convention andExhibition Center eröffnet. Das Schmuckkollektionshaus MATRO GBJ warin diesem Jahr mit einer Ausstellungsfläche von 315 Quadratmetern dergrößte Schmuckaussteller. Im Bereich Quality Life wurde in diesemJahr außerdem eine Luxusgüterzone eingerichtet. Währenddessen fanddas CIIE International Forum on Quality Life statt, um den Inhalt derExpo mit größerem Umfang, höherem Ziel und besserer Qualität zubereichern. Herr Zhang Chen, Präsident der Suzhou Function Group Co.Ltd, nahm am Forum teil und hielt eine Rede, in der die Matro Mallvorgestellt und die Erhöhung des Verbrauchs in China thematisiertwurden.MATRO GBJ präsentierte auf der CIIE zwei Guinness-Weltrekordhaltervon Coronet® - die "Diamanttoilette" und die "Diamantgitarre". Am 6.November um 14:00 Uhr wurde die "Diamantgitarre" als "wertvollsteGitarre" und die "Diamant-Toilette" als "die mit den meistenDiamanten auf einer Toilette" zertifiziert, womit sie zum 10.Guinness-Weltrekord von Coronet® wurde.Am 7. November fand während des CIIE International Forum onQuality Life eine Diskussionsrunde zum Thema "Consumption Upgrade andOpportunity in High-End Consumption Market" statt. Herr Zhang Chen,Präsident der Suzhou Function Group Co. Ltd und stellvertretenderDirektor des Luxuskomitees der China General Chamber of Commerceäußerte, dass das Wesen von Lebensqualität auch darin bestehe, dasLeben luxuriöser zu machen. Den Kunden sollen nicht nur bessere Warenund ein besserer Service, sondern auch mehr Genuss geboten werden.Derzeit vereint MATRO GBJ berühmte Schmuckmarken wie EFFY,Annamaria Cammilli, JYE, MISUI, Roberto Bravo, Rosato aus mehr als 10Ländern und Regionen, darunter die USA, Italien, Großbritannien,Deutschland, Frankreich und andere. Die türkische Marke Roberto Bravokam nach freundlicher Kommunikation während des 1. CIIE imvergangenen Jahr mit einer einzigartigen Designphilosophie undexquisiter Handwerkskunst zu MATRO GBJ.MATRO GBJ wird sich in Zukunft an das Prinzip einer Weltwirtschaftmit Beratung, Beitrag und gemeinsamen Vorteilen halten, eine solideGrundlage für die Kommunikation der chinesischen Kunden undinternationalen Schmuckanbietern schaffen, Brücken zwischen demchinesischen Markt- und ausländischen Schmuckmarken bauen und einegemeinsame Entwicklung der Weltschmuckwirtschaft anstreben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030826/MATRO_GBJ.jpgPressekontakt:Shihao+86-183-6619-6719shihao@excitingpr.comOriginal-Content von: MATRO GBJ, übermittelt durch news aktuell