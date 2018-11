MATRO GBJ Boutique bei der CIIE: die professionelle Lieferketten-Plattform für internationale Schmuckmarken

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die erste China International ImportExpo (CIIE) hatte am 5. November ihren Auftakt in Shanghai mit derBotschaft, dass China weiterhin seine wirtschaftliche Öffnung pflegt,den Importprozess vereinfacht, die Importkosten reduziert und dieEntwicklung des grenzübergreifenden E-Commerce fördert. MATRO GBJ,der Pionier des Bonded Import Jewelry Trading Mode, beteiligte sichan der Ausstellung mit 15 Schmuckmarken, darunter JYE, EFFY,Annamaria Cammilli etc.Auswahl von Spitzenschmuck im Rahmen des Bonded Import JewelryTrading ModeMATRO GBJ bringt modischen und eleganten Schmuck zu denchinesischen Kunden, indem es als Plattform für importiertenSchmucksortimente dient. MATRO GBJ bietet ebenfalls kompletteLieferketten-Lösungen für ausländische Schmuckmarken, die ihreGeschäftsaktivitäten in China entwickeln wollen.Erstklassige Schmucksortimente werden von MATRO GBJ direktausgewählt und nach China importiert und dann nach derZollüberprüfung und der Zolllagerinspektion an die MATRO GBJBoutiquen zum Verkauf verteilt. Alle MATRO GBJ Boutiquen sind mitqualifizierten Mitarbeiter für das Branding bestens gerüstet. Dieseeinzigartige Methode hat die Probleme mit der geringen Konzentrationvon Marken und dem bedenklichen einheitlichen Wettbewerb in dertraditionellen Schmuckbranche behoben, während sie gleichzeitig fürdie Kunden der Schmuckbranche einen komfortablen Zugang zu denProdukten bietet.Die Komplett-Boutique - eine Feier des Schmucks für KundenMATRO GBJ will ein komplettes Shopping-Erlebnis bieten, indem es15 Marken aus mehr als 10 Ländern zusammenbringt. Auf der CIIE stelltMATRO GBJ Schmuckstücke aus, die von FLOWERSFORZO.E, Vimanas,MeditationRings gefertigt wurden. Auch der italienischeRomantik-Schmuck von Annamaria Cammilli und die amerikanischeSchmuckmarke EFFY werden bei MATRO GBJ präsentiert. Neben dem Schmuckfür jeden Tag zeigt MATRO GBJ außerdem den Gewinner des JCK Awards -Schmuck von JYE im Wert von fünf Millionen RMB, der die Blicke derBesucher auf sich zog.Die Öffentlichkeit profitiert vom kompletten "6+365"-HandelsmodusDer komplette "6+365"-Handelmodus wurde von der CIIEvorgeschlagen. MATRO GBJ hat sich eng an diesen Vorschlag gehaltenund das Thema für MATRO GBJ unter dem Motto "die Schönheit vonSchmuck erfasst CIIE und den Alltag" umgesetzt. MATRO GBJ hat eineBoutique in der Changle Road, Shanghai, aufgebaut, die Kunden nachder CIIE besuchen und in der sie kostbaren Schmuck kaufen können.Außerdem können Kunden die Schönheit des Schmucks in den MATRO GBJBoutiquen Beijing und Suzhou bewundern.MATRO GBJ zog die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, da eseine innovative Herangehensweise und einen herausragenden Servicebietet. MATRO GBJ begrüßt aktiv alle internationalen Marken, die aufden chinesischen Markt eintreten wollen. Nach der großartigenAusstellung bei der CIIE wird MATRO GBJ den chinesischen Kundenweiter erstklassigen Schmuck neu vorstellen und internationaleSchmuckmarken unterstützen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/786836/MATRO_GBJ_at_CIIE.jpgPressekontakt:Hao Shi86-18366196719shihao@excitingpr.comOriginal-Content von: MATRO GBJ, übermittelt durch news aktuell