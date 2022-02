MARTKFÜHRER BEI 4D BILDGEBUNGSRADAREN VAYYAR ERWEITERT GLOBALE PRÄSENZ MIT NEUEM BÜRO IN JAPAN

Tokio und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -- Eröffnung des neuen Büros von Vayyar Imaging in Tokio, Japan, im Februar zur Unterstützung der Wachstumsstrategie des Technologieunternehmens in den wichtigsten Märkten Altenpflege und Automobil- Die Technologie von Vayyar für die Altenpflege aus der Ferne werden in Einrichtungen und Privathaushalten auf der ganzen Welt eingesetzt. Sie bietet eine Echtzeit-Aktivitätsüberwachung, durch die Stürze automatisch erkannt werden und unterstützt eine breite Palette von Verhaltensanalysen und ermöglicht eine personenzentrierte Pflege.- Ein handverlesenes Team von Branchenexperten wird die Marke und das Geschäftsportfolio von Vayyar voranbringen und die bestehenden kommerziellen Beziehungen ausbauenMedien-Assets können hier (https://bit.ly/VayyarJapanOffice) heruntergeladen werden.Vayyar Imaging, der globale Marktführer im Bereich 4D-Bildgebungstechnologie auf Radarchip-Basis, gibt die Eröffnung eines neuen Büros in Tokio, Japan, bekannt und intensiviert damit seine Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen. Vayyar Imaging Japan LLC ist die erste Adresse für die weitere Expansion des Unternehmens in der APAC-Region, vor allem im Bereich der Altenpflege und der Automobilindustrie.Das neue Team besteht aus Experten aus den Bereichen Seniorenbetreuung, Automobil und Halbleiter. Das Büro ist auf die Geschäftsentwicklung, Anwendung des Systems und das Marketing ausgerichtet.Die Lösungen von Vayyar für die Altenpflege werden in Einrichtungen und Privathaushalten auf der ganzen Welt eingesetzt und bieten eine Echtzeit-Aktivitätsüberwachung, durch die Stürze automatisch erkannt werden und die eine breite Palette von Verhaltensanalysen unterstützt und eine personenzentrierte Pflege ermöglicht.Die an Wänden oder Decken montierten Sensoren überwachen ständig die Umgebung und liefern eine außergewöhnliche Auflösung über ein extrem weites Sichtfeld unter allen Bedingungen, einschließlich völliger Dunkelheit und sogar dichtem Wasserdampf. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in Badezimmern und Schlafzimmern, Orte, an denen nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Privatsphäre wichtig ist.Die Multifunktionalität der Lösung ermöglicht es den Einrichtungen, die Anzahl der in den Zimmern der Bewohner installierten Einzwecksensoren zu reduzieren. Die Lösung liefert umfangreiche Daten, die einen umfassenden Überblick über Gesundheit und Wohlbefinden geben.„Die Gründung einer Niederlassung in Japan ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen Expansion. Er ermöglicht uns, unsere bestehenden Beziehungen zu vielen der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Automobilindustrie zu vertiefen und uns auf zahlreiche neue Branchen auszurichten", sagte Raviv Melamed, Mitbegründer und CEO von Vayyar. „Wir freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit mit japanischen Partnern fortzusetzen und mit der besten bildgebenden Radartechnologie der Branche die Sicherheit zu verbessern."Die Automotive-Plattform von Vayyar ermöglicht kosteneffiziente fortschrittliche Sicherheitsanwendungen in den Bereichen In-Cabin Monitoring Systems (ICMS), ADAS/ARAS und AV. Sie basiert auf einem hochleistungsfähigen Radar-on-Chip-Array mit bis zu 48 Transceivern und liefert eine außergewöhnliche Auflösung über ein extrem breites Sichtfeld bei allen Straßenverhältnissen und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer.„Wir sind sehr stolz darauf, das Ziel von Vayyar voranzutreiben, erschwingliche, multifunktionale Radar-on-Chip-Plattformen für Japans führende Automobilhersteller und -zulieferer sowie Seniorenbetreuungseinrichtungen bereitzustellen, die unsere einzigartig vielseitige Technologie zum Schutz einiger der schwächsten Menschen der Gesellschaft nutzen können", fügte Melamed hinzu.Informationen zu Vayyar ImagingVayyar, der Marktführer im Bereich der 4D-Bildgebungstechnologie auf Radarchip-Basis, hat die weltweit fortschrittlichste Radar-on-Chip-Plattform entwickelt, um die wichtigsten Daten des Lebens zu erfassen, ohne dass die Privatsphäre verletzt wird. Die Lösungen des Unternehmens finden Einsatz in der Altenpflege, der Automobilindustrie, in der Sicherheit und in Smart-Home-Anwendungen sowie in der Robotik und in vielen anderen Bereichen. Vayyars Mission ist es, die nächste Generation der Sensortechnologie zu entwickeln, eine Miniaturtechnik, die aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit das Leben jedes Einzelnen beeinflusst und die Welt sicherer macht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749780/Vayyar_Imaging.jpgPressekontakt:Sophie Almeida,sophie@influenceassociates.com,+44 (0)7826 034887; Michael Gale,michael@influenceassociates.com,+44 (0)7876 563044Original-Content von: Vayyar Imaging Ltd., übermittelt durch news aktuell