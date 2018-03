MARTI HOTELS and MARINAS sichert sich bis zu 59,4 Millionen TRY aus GEM Global Yield Fund

Istanbul (ots/PRNewswire) -Marti Hotels and Marinas ("MARTI" oder "MARTI A.S." oder das"Unternehmen") hat eine Finanzierungsfazilität für bis zu 59,4Millionen TRY (Türkische Lira) unter einer Aktienzeichnungsfazilität(Share Subscription Facility, "SSF") und Call-Optionsvereinbarung(die "Vereinbarung") mit GEM Global Yield Fund unterzeichnet, derprivaten alternativen Investorengruppe.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/660544/MARTI_HOTELS_and_MARINAS_Logo.jpg )Dieser Maximalbetrag finanziert sich aus verschiedenenInstrumenten: 45 Millionen TRY aus der SSF über eine Laufzeit vondrei Jahren und 14,4 Millionen TRY unter einer Call-Option für 8Millionen Aktien, die innerhalb von drei Jahren von GEM Global YieldFund zum Preis von 1,8 TRY pro Aktie ausgeübt werden kann.Mit dieser neuen Vereinbarung stärkt das Unternehmen seineUmlaufkapitalposition.Informationen zu MARTI HOTELS and MARINASMarti Hotels and Marinas wurde 1967 von der Familie Naringegründet und hat vor 50 Jahren mit dem Marmaris Marti Resort (erstesResort-Hotel der Türkei) den Betrieb aufgenommen. Seit jeher einPionier der Branche, wurde Marti 1990 zur ersten an der IstanbulerBörse notierten türkischen Aktiengesellschaft des Tourismusgewerbes.Marti Hotels and Marinas beschäftigt derzeit 1200 Mitarbeiter undbetreibt 6 Hotels mit 2300 Betten sowie einen Yachthafen mit 380Anlegestellen. Das Ziel: 100 % Kundenzufriedenheit. Mit mehr als 50Jahren Erfahrung in der Tourismuswirtschaft hat sich Marti Hotels andMarinas eine Vision mit neuen Ideen und Investitionen zu eigengemacht, um seinen Erfolg in die Zukunft zu tragen.Pressekontakt:erhaltenSie von:MARTI HOTELS and MARINAShttp://www.marti.com.tr/GEM:Aude PlanchePartner28 Cours Albert 1er, 75008 ParisTel.: +33-1-53-53-20-10E-Mail: aplanche@gemgroup.chOriginal-Content von: MARTI HOTELS and MARINAS, übermittelt durch news aktuell