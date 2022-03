MARMIND im 1. Quartal 2022 im „Now Tech: Marketing Resource Management“-Report

Wien/Graz/Chicago (ots) -Der Marketing-Resource-Management-(MRM)-Anbieter wird als einer von 28 Anbietern gelistetMARMIND wird erstmals in Forresters „Now Tech: Marketing Resource Management“-Bericht für das 1. Quartal 2022 erwähnt. Mithilfe des „Now Tech: Marketing Resource Management“-Berichts von Forrester für das 1. Quartal 2022 sollen Marketingteams besser verstehen, welchen Wert ein MRM-Anbieter bringt, und auf welche Aspekte hinsichtlich Größe und Funktionalität sie bei der Auswahl achten müssen.Forrester definiert die MRM-Kategorie als: „Ein Werkzeug bzw. einen Werkzeugkasten für Marketingteams, um Planung und Budgetierung, Projekt- und Programm-Management, Zusammenarbeit und Terminkoordination, Inhaltserstellung, Asset-Management sowie Leistungsanalyse zu verwalten.“Der Bericht analysiert den MRM-Markt basierend auf Marktpräsenz und grundlegenden Funktionalitäten. Letztere werden in drei Segmente unterteilt: Tools für Finanzen (Budgetzuteilungs- und Ausgabemanagement), Tools für Menschen (Projektmanagement, Zusammenarbeit und Terminkoordination) und Tools für Inhalte (Speicherung, Management und Distribution). MARMIND wurde in allen drei Segmenten für grundlegende Funktionalitäten gelistet. AAA, Deutsche Telekom, Mondi und Sharp NEC Display Solutions Europe wurden als MARMINDs Referenzkunden erwähnt. Produktion, schnelldrehende Konsumgüter bzw. Einzelhandel und Reisen sowie Finanzdienste, Versicherungen und Banken wurden als seine vertikalen Schwerpunktmärkte gelistet.„Als einer der Anbieter im MRM-Bereich anerkannt zu werden, ist eine Ehre. Dank unseres großen Erfolgs in Europa konnte MARMIND einen weltweiten Kundenstamm aufbauen. Die Erwähnung ist für uns eine Anerkennung dieser Bestrebungen“, erläutert Patrick Moser, Geschäftsführer von MARMIND.„Das ist erst der Anfang für MARMIND – wir konzentrieren uns jetzt voll darauf, unser operatives Geschäft in den USA aufzubauen, was der Grundstein für unsere nächste Wachstumsstufe sein wird“, so Moser weiter.Nähere Informationen zum „Now Tech: Marketing Resource Management“-Bericht für das 1. Quartal 2022 von Forrester finden Sie hier auf Forresters Webseite.Über MARMINDMARMIND® ist eine führende Marketing-Resource-Management-Plattform, die es Marketingteams weltweit ermöglicht, ihre Ressourcen zu optimieren und ihre Ergebnisse zu maximieren.MARMIND ist die einzige Marketing-Resource-Management-Lösung, die nahtlose Workflows für Planung, Budgets und Ergebnisanalysen über die Grenzen von IT-Systemen, Abteilungen und Standorten hinaus erstellt, und es Unternehmen so ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen.Aufbauend auf ein großes Netzwerk an Marketingexpert:innen und Technologiepartner:innen bieten wir ergänzende Beratung, Umsetzung und Support-Dienste, um sicherzustellen, dass unsere Kund:innen alles haben, was sie brauchen, um ihr Marketing im Griff zu haben.Kombinieren Sie Planung, Budgets und Ergebnisse auf einer Plattform für mehr Übersicht und bessere Investments im Marketing. Mehr zu MARMIND erfahren (https://www.marmind.com/de?utm_source=ots_apa&utm_medium=paid&utm_id=2022_03_pr_apa_forrester-now-tech)Pressekontakt:Patrick Moser / Managing Director, MARMINDTel.: +43 3136 9095000E-Mail: info@marmind.comWeb: marmind.comOriginal-Content von: MARMIND GMBH, übermittelt durch news aktuell