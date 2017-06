MARKT-TICKER/Britische Bankaktien nach Wahldesaster für May unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX) - Britische Bankaktien haben am Freitag negativ auf den Verlust der Regierungsmehrheit der konservativen Tory-Partei im britischen Parlament reagiert.



So fielen Lloyds und Royal Bank of Scotland um jeweils rund 3 Prozent, während der Gesamtmarkt dank des schwachen Pfund zulegte.