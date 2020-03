MARC O'POLO feiert ORGANIC LAUNCH PARTY mit PEGGY GOU in Stockholm

Stephanskirchen/Stockholm (ots) - Zum Start der Spring/Summer 2020 Kampagne unddem Launch der MODERN ORGANIC PRODUCTs feierte MARC O'POLO gestern gemeinsam mitTop DJ Peggy Gou und rund 300 internationalen Gästen der Fashionszene die erstelegendäre ORGANIC LAUNCH PARTY in Stockholm.Schon der Weg zur unerwarteten Off-Location, die bis zuletzt geheim blieb, warein verheißungsvoller Auftakt. Shuttles brachten die Gäste in das VR-Studio imabgelegenen Industriegebiet. Zwischen meterhohen Industriehallen öffnete sichdie alte Stahltür nur für die exklusive Gästeliste: International Fashion Iconswie Caro Daur, Pernille Teisbaek und Sophia Roe sowie Jan Quammie, CarlijnJacobs, Imruh Asha, Sasha Panika, Kosta Kara, Rabea Schif uvm. mischten sich imroughen Venue mit lokalen Stockholmer Szenegästen. Für ausgelassene Stimmungsorgten Local DJs, vor allem aber das DJ-Set der international angesagten PeggyGou.Vor der Party, die nicht zuletzt aufgrund der Secret Location, exklusivenGästeliste und Top-DJ seit Wochen Talk of Town war, kam die Fashion Crowd zumWarm-up im neuen MARC O'POLO Concept Store in Stockholm - Humlegårdsgatan 19 -zusammen. Neben dem neuen monothematischen Store-Konzept im minimalistischenDesign präsentiert die Premium Modern Casual Marke mit skandinavischen Wurzelndie MODERN ORGANIC PRODUCTs. Eine Kollektion komplett aus Organic Cotton, die imZentrum der aktuellen Kampagne directed by Mikael Jansson mit Anna Ewers, FeiFei Sun, Parker van Noord und Keiron Caynes steht.Absolutes Highlight-Piece der Kollektion: Das Organic Overshirt mit dem Artworkder exklusiven ORGANIC LAUNCH PARTY. Mit einigen Teilen der limitiertenParty-Edition wurde gestern bereits zum Beat von Peggy Gou gefeiert.VIDEO ORGANIC LAUNCH PARTY (https://youtu.be/SD2dc41sJ1E)BILDMATERIAL ORGANIC LAUNCH PARTY(https://drive.google.com/drive/folders/1GDpjfnmTAagpwEdf-eDYoIx0VGwGtYEU)Bildmaterial Concept Store (https://drive.google.com/drive/folders/1EBQLuM4BnpRkl_iYsar9o03qgWM-sCRt?usp=sharing)Über MARC O'POLOMARC O'POLO steht für gehobene, zeitgemäße Premium Modern Casual Wear. DieVorliebe für natürliche Materialien, hochwertige Qualitäten und besondereDetails zeichnen den individuellen Stil der Premiummarke mit skandinavischenWurzeln aus - ganz im Sinne der Philosophie ihrer Gründer: Die Freiheit, sichselbst treu zu bleiben. Mit diesem Anspruch ist MARC O'POLO zu einer derinternational führenden Marken in ihrem Segment geworden.1967 in Stockholm gegründet, umfasst die MARC O'POLO Welt heute dieeigenständigen Kollektionen MARC O'POLO Modern Casual, MARC O'POLO DENIM, MARCO'POLO Pure, MARC O'POLO Shoes und MARC O'POLO Accessories sowie die LizenzenBodywear, Beachwear, Eyewear, Home, Junior und Legwear.Der Hauptsitz der MARC O'POLO AG befindet sich südlich von München inStephanskirchen. Von dort werden national und international rund 2.200 Handels-und Franchisepartner sowie eigene Stores beliefert. MARC O'POLO ist in über 39Ländern erhältlich, darunter in Deutschland, Österreich, der Schweiz, denNiederlanden, Belgien, Finnland, Norwegen, Irland, Frankreich sowie in China,Polen, Russland und im osteuropäischen Raum. Zudem werden die MARC O'POLOKollektionen über eigene Online Shops in 20 Ländern unter www.marc-o-polo.comangeboten.Pressekontakt:Kristin Lauer, Hofgartenstraße 1, D-83071 StephanskirchenTel.: +49 (0)8036 90-1079, KristinLauer@marc-o-polo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127249/4539231OTS: MARC O'POLO License AGOriginal-Content von: MARC O'POLO License AG, übermittelt durch news aktuell