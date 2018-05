MARC O'POLO eröffnet 50. Store in China und verpflichtet asiatischen Star für den chinesischen Markt

Stephanskirchen (ots) - Gemeinsam mit seinem für den chinesischenMarkt verantwortlichen Master Franchise Partner hat MARC O'POLOkürzlich seinen 50. Store in China eröffnet. Der neue Store befindetsich in der Shopping Mall Sunshine City in Haikou in der ProvinzHanan, einer beliebten Touristendestination, die jedes Jahrzahlreiche Besucher anzieht.Der erste MARC O'POLO Store in China wurde 2014 in Shanghaieröffnet. Die Eröffnung des 50. Stores markiert einen wichtigenMeilenstein für das China Business der Premium Casual Brand. Nebender nächsten Eröffnung, die bereits für den 17.5.2018 in der ProvinzShandong geplant ist, wird MARC O'POLO die Kommunikation in Chinaweiter stärken."China ist für uns ein sehr bedeutsamer Wachstumsmarkt. Gemeinsammit unserem Partner möchten wir die Zahl der Läden in den kommendenJahren verdoppeln. Des Weiteren investieren wir inMarketingaktivitäten, die auf die lokalen Anforderungen zugeschnittensind. So wird es für den chinesischen Markt im Herbst 2018 eineKampagne mit Julien Cheung, einem in Asien sehr populärenSchauspieler und Sänger, geben.", so Dieter Holzer, CEO von MARCO'POLO.Julian Cheung Chi-lam, besser bekannt unter seinem KünstlernamenChilam, erlangte vor allem über seine Rollen in den TV-ProduktionenThe Legend of the Condor Heroes sowie Cold Blood Warm Heart dieAufmerksamkeit des asiatischen Publikums. Für seine schauspielerischeund sängerische Leistung ist er bereits mehrfach ausgezeichnetworden. MARC O'POLO plant eine Kollaboration mit Julien CheungChi-lam, die den Star für ein Jahr als Gesicht der Marke in Chinaverpflichtet.ÜBER MARC O'POLOMARC O'POLO steht für gehobene, zeitgemäße Premium Modern CasualWear. Die Vorliebe für natürliche Materialien, hochwertige Qualitätenund besondere Details zeichnen den individuellen Stil derPremiummarke mit skandinavischen Wurzeln aus - ganz im Sinne derPhilosophie ihrer Gründer: Die Freiheit, sich selbst treu zu bleiben.Mit diesem Anspruch ist MARC O'POLO zu einer der internationalführenden Marken in ihrem Segment geworden.1967 in Stockholm gegründet, umfasst die MARC O'POLO Welt heutedie eigenständigen Kollektionen MARC O'POLO Modern Casual, MARCO'POLO DENIM, MARC O'POLO Shoes und MARC O'POLO Accessories sowie dieLizenzen Bodywear, Beachwear, Eyewear, Home, Junior und Legwear.Der Hauptsitz der MARC O'POLO AG befindet sich südlich von Münchenin Stephanskirchen. Von dort werden national und international rund2.200 Handels- und Franchisepartner sowie eigene Stores beliefert.MARC O'POLO ist in über 30 Ländern erhältlich, darunter inDeutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien,Finnland, Norwegen, Irland, Frankreich sowie in China, Polen,Russland und im osteuropäischen Raum. Zudem werden die MARC O'POLOKollektionen über eigene Online Shops in 20 Ländern unterwww.marc-o-polo.com angeboten.Pressekontakt:Kristin LauerHofgartenstraße 1D-83071 StephanskirchenTelefon +49 (0)8036 90-1079E-Mail KristinLauer@marc-o-polo.comOriginal-Content von: MARC O'POLO License AG, übermittelt durch news aktuell