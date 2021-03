MAN will Werk in Steyr an Ex-Magna-Chef verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "MAN St":

STEYR/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller MAN will sein Werk im österreichischen Steyr an den Investor Siegfried Wolf verkaufen.



Wolfs Angebot sei das "einzige mit industrieller Logik", sagte MAN-Chef Andreas Tostmann am Freitag im Anschluss an eine Betriebsversammlung, wie die Nachrichtenagentur Apa berichtet. Es sei sozial verträglich und der Investor solide. Der ehemalige Magna -Chef Wolf möchte in Steyr ein eigenständiges Unternehmen mit Logistik und Vertrieb aufbauen und auch die Eigenmarke Steyr "wieder zum Leben erwecken".

Tostman sagte, er könne die Ängste der Belegschaft verstehen, deren "mulmiges Gefühl im Magen", aber die Zukunftslösung für Steyr sei einzig Wolf. Ansonsten gebe es nur einen Weg: Das Werk in Steyr Ende 2023 zu schließen. Bei der Belegschaft gibt es allerdings noch Skepsis. "Das Konzept ist schlüssig, aber der Preis ist zu hoch", sagte Arbeiter- Betriebsratschef Erich Schwarz. Wolf will von der aktuell 1845 Personen zählenden Stammbelegschaft nur rund 1250 Leute übernehmen, zudem steht eine maximal 15-prozentige Kürzung des Nettoeinkommens im Raum./ruc/DP/zb