MAN stellt E-Laster vor - Söder und Aiwanger besuchen Nürnberger Werk

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen sich am Donnerstag im Nürnberger Lkw-Werk des zum VW-Konzern gehörenden Herstellers MAN ein Bild vom Wandel des Unternehmens hin zur E-Mobilität machen. MAN will seine Lastwagen künftig stärker mit emissionsarmen Antrieben ausstatten. MAN sieht in Elektrofahrzeugen auf Batteriebasis ebenso eine Zukunft wie in der Wasserstofftechnik. Unter anderem soll am Donnerstag ein seriennaher Prototyp eines E-Lastwagens präsentiert werden. In seiner Bussparte setzt MAN bereits Elektroantriebe ein. Bisher werden im Nürnberger Werk vor allem Dieselmotoren hergestellt./dm/DP/zb

