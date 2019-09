MALTESER Austria: Bundesübung in Steyregg - ANHÄNGE

Steyregg (ots) - Medizinische Notfallteams sorgen weltweit für schnelle Hilfe imKrisenfallNaturkatastrophe, Krieg, Hungersnot, Verkehrs- oder Freizeitunfall, aber auchSpontangeburt - in all diesen Ausnahmesituationen kommt der schnellen undprofessionellen Ersthilfe vor Ort eine enorme Bedeutung zu. Bei der jährlichenBundesübung, der MALTESER Austria von 27. bis 29. September, wurden Abläufegeübt und optimiert, die eigenen Fähigkeiten erweitert und Erfahrungenausgetauscht. Im Rahmen der Bundesübung absolvierte Malteser International einEMT-Training (Emergency Medical Team) und simulierte den Katastropheneinsatznach einem Erdbeben. Darüber hinaus sorgt ab Oktober 2019 in Wien ein neues Bürovon Malteser International dafür, dass national und international zukünftig nochenger zusammengearbeitet wird.Weitere Informationen unter: https://www.ots.at/redirect/malteserKontakt:Katharina StögnerMobil: +43/664 / 1188561Tel.: +43/1/512 72 44-14katharina.stoegner@malteser.atOriginal-Content von: Impuls Public Relations OG, übermittelt durch news aktuell