MAH Advisory entwickelt neuen IHK-Zertifikatslehrgang / Weiterbildung zum HR Spezialisten (IHK) beginnt im September (FOTO)

Heidelberg (ots) -Die Management Advisory Heidelberg startet am 18. September 2019in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar(IHK) einen berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang zum "HRSpezialisten (IHK)". Der Lehrgang richtet sich insbesondere anPersonaleinsteiger, die sich der Themen-Vielfalt des HR-Bereichsintensiver widmen möchten. Zielsetzung der Weiterbildung ist dieVermittlung von aktuellem Fachwissen als solides Fundament fürkompetente Personalarbeit.Verknüpfung von Theorie und PraxisIn zwölf Modulen wird die gesamte Bandbreite der Personalarbeitbearbeitet. Die qualifizierte Personalplanung und deren Umsetzungsowie die Mitarbeiterführung spielen hierbei eine genauso wichtigeRolle wie die Personalbeurteilung inklusive -förderung. Auch Themenwie Personalaustritt, -controlling und Trends der aktuellen undzukünftigen HR-Arbeit finden ausreichend Berücksichtigung. Besondersgroßen Wert wird auf die Verknüpfung von theoretischen Lehrinhaltenmit praktischen Beispielen gelegt. So arbeiten die Teilnehmerregelmäßig an der fachlichen Vertiefung der erworbenen Kenntnisseanhand von realen Fallbeispielen.Know-how-Vermittlung ausschließlich durch HR-ExpertenExplizit ausgesuchte Experten dozieren die fachlichen Inhalte zuden spezifischen Personalthemen. "Der Lehrgang soll die Teilnehmer indie Lage versetzen, die komplexen Aufgaben der Personalarbeit zuverstehen und ihr vorhandenes Wissen zusammen mit den HR-Experten und-Praktikern zu erweitern. Dabei profitieren die Absolventen von denneuesten Erkenntnissen der ausgewählten Spezialisten im BereichPersonalwesen", fasst Marco Esser, Geschäftsführer der MAH Advisory,zusammen.Voraussetzung der Zertifizierung "HR Spezialist (IHK)" ist dieregelmäßige Teilnahme von mindestens 80 % der Unterrichtseinheitensowie das Bestehen des lehrgangsinternen Leistungsnachweises.Wirksames Lernen durch modernste LehrmethodenDurch die Aufteilung in Präsenzunterricht, Vorträge, individuelleGruppenorganisationen, Lernen im "Virtuell Classroom" sowie einemWeb-based-Training wird der Zertifikatslehrgang nach neuestenLehrmethoden umgesetzt. "Mit dem Blick auf das Ganze haben wir denLehrgang abwechslungsreich und auf Basis modernster Lehrmethoden derErwachsenenbildung aufgesetzt.", erklärt Christian Klein, SeniorAdvisor der MAH Advisory, der maßgeblich an der Lehrgangsentwicklungbeteiligt war. "Die Digitalisierung, Globalisierung, Automatisierungund das flexible Arbeiten über zeitliche und regionale Grenzen hinweghaben das Berufsbild des Personalers in den letzten Jahrenentscheidend verändert. Qualifizierte Mitarbeiter müssen heutzutageein umfangreiches Fachwissen mitbringen, um vor den aktuellenHerausforderungen zu bestehen. Der Zertifikatslehrgang wird demTeilnehmer das Fachwissen vermitteln, das er im gegenwärtigen Umfeldin der Rolle des Spezialisten benötigt.", so Klein. Geschult werdendie Inhalte an 12 Seminartagen - jeweils mittwochs von 14:00 Uhr bis19:00 Uhr - mit insgesamt 72 Unterrichtseinheiten.Interessenten können sich bis zum 1. August 2019 direkt bei derMAH Advisory, Frau Lena Brem - Tel: 06221-7169891 - E-Mail:brem@mah-advisory.de anmelden.Weitere Informationen zum Zertifikatslehrgang "HR Spezialisten(IHK)" erhalten Sie hier: https://bit.ly/2IIWYwjPressekontakt:M|A|H Management Advisory Heidelberg GmbHSimone GerritsKommunikations-ManagerinTel: 06221-7148226E-Mail: gerrits@mah-advisory.deHauptstraße 2569117 HeidelbergOriginal-Content von: Management Advisory Heidelberg GmbH, übermittelt durch news aktuell