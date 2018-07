MAHLE Aftermarket erweitert Produktangebot um Leistungselektronik

Stuttgart (ots) -- Erweitertes Angebot im Bereich Elektromobilität mit Produktender Steuerungs- und Leistungselektronik- Ersatzteilgeschäft des 2017 integrierten ElektronikspezialistenNagares nun Teil von MAHLE AftermarketDie wachsende Verbreitung der Elektromobilität macht Produkte derSteuerungs- und Leistungselektronik immer wichtiger. Nach derIntegration des Elektronikspezialisten Nagares im Mai 2017 bietetMAHLE die innovativen und leistungsstarken Elektronikprodukte nunauch seinen Aftermarket-Kunden an. Auf der Automechanika Frankfurtvom 11. bis zum 15. September 2018 präsentiert MAHLE AftermarketProdukte aus diesem Bereich am Stand A11/A20 in Halle 3.0.Zum 1. Juli 2018 hat MAHLE Aftermarket sein Produktangebot umSteuerungs- und Leistungselektronik für elektrische Nebenaggregateund Thermomanagement-Systeme sowie Leistungswandler für Lösungen derElektromobilität erweitert. "Mit den neuen Produkten für dieSteuerungs- und Leistungselektronik stärken wir unsere Kompetenz aufdem Gebiet der Systeme für die Elektromobilität", sagt Olaf Henning,Geschäftsführer von MAHLE Aftermarket. "Auch in der Kfz-Werkstattgewinnen elektrische Antriebe an Bedeutung - wir wollen denWerkstätten alle erforderlichen Komponenten und Systeme dafür zurVerfügung stellen."Der neue Produktbereich stammt aus der Integration des spanischenElektronikspezialisten Nagares, heute MAHLE Electronics, die MAHLE imvergangenen Jahr abgeschlossen hat. Zu den nun verfügbaren Produktenzählen zum Beispiel Aktuatoren und Schalter, Steuergeräte undBatterieelektronik sowie Spannungswandler oder Sensoren.Im Verbund zwischen dem neuen und den bestehenden MAHLEGeschäftsfeldern entwickelt der Technologiekonzern für dieErstausrüstung zum Beispiel integrierte Antriebslösungen für Hybrid-und Elektrofahrzeuge sowie Batterie-Lade-Technologien. Diese kommenhauptsächlich in Pkw, Nutzfahrzeugen und Off-Highway-Anwendungen zumEinsatz. Damit trägt MAHLE maßgeblich dazu bei, das Transportwesennachhaltiger zu gestalten, die Elektromobilität und Energieeffizienzzu fördern sowie die Schadstoffbelastung durch Fahrzeuge erheblich zureduzieren.Über MAHLEMAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner undZulieferer der Automobilindustrie sowie Wegbereiter für die Mobilitätvon morgen. Das Produktportfolio deckt alle wichtigen Fragestellungenentlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab - für Antriebemit Verbrennungsmotor gleichermaßen wie für die Elektromobilität. DerKonzern hat im Jahr 2017 mit rund 78.000 Mitarbeitern einen Umsatzvon rund 12,8 Milliarden Euro erwirtschaftet und ist mit 170Produktionsstandorten in mehr als 30 Ländern vertreten.Über MAHLE AftermarketMAHLE Aftermarket, der auf Ersatzteile spezialisierteGeschäftsbereich, nutzt das Know-how aus der Serienfertigung derErstausrüstung für das Produktprogramm im automobilen Aftermarket undbeliefert Partner in Handel, Werkstatt und Motorinstandsetzung. Dievon der Sparte MAHLE Service Solutions entwickelten Produkte für dieWerkstattausrüstung sowie umfassende Services und individuelleSchulungsangebote ergänzen das Angebot. Die gesamte Kompetenz stecktin den Marken MAHLE ORIGINAL, BRAIN BEE, BEHR, CLEVITE, IZUMI, KNECHTFILTER und METAL LEVE.MAHLE Aftermarket ist weltweit an 25 Standorten und weiterenVertriebsbüros mit rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternvertreten. Der Geschäftsbereich verzeichnete 2017 weltweit einUmsatzvolumen von über 950 Millionen Euro.Für Rückfragen:MAHLE GmbHBettina SchlegelCorporate Communications | Public RelationsPragstraße 26 - 4670376 StuttgartTelefon: +49 (0) 711-501-13185E-Mail: bettina.schlegel@mahle.comOriginal-Content von: Mahle International GmbH, übermittelt durch news aktuell