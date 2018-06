MAGNEZIX® - das Metallimplantat, das zu Knochen wird: Folgeoperationen zur Metallentfernung bei Hallux valgus nicht mehr nötig

--------------------------------------------------------------Mehr über MAGNEZIX®http://ots.de/rjHNJU--------------------------------------------------------------Hannover (ots) -Hauptsächlich Frauen sind von Hallux valgus, dem Schiefstand derGroßzehe, betroffen. Die Fehlstellung hat einen schleichenden Verlaufund beeinträchtigt zunehmend die Lebensqualität der Betroffenen.Einzige wirklich langfristig zielführende Lösung im fortgeschrittenenStadium ist meist ein operativer Eingriff. Allerdings waren bislanggemeinhin zwei Operationen nötig: Zunächst die eigentliche Umstellungbzw. Korrektur der Zehe und Monate später die Entfernung desImplantats. Einen ganz anderen Ansatz bieten die weltweiteinzigartigen Implantate der Marke MAGNEZIX®: Die aus einerspeziellen Magnesium-Legierung bestehenden Schrauben und Pins werdenvom Körper in Knochen umgebaut und müssen nicht wieder entferntwerden. Umfassendes Informationsmaterial bietet Syntellix fürBetroffene und Mediziner unter www.magnezix.de.Nach Brüchen oder bei Umstellungsoperationen wie der fußchirurgischenBehandlung des Hallux valgus werden Knochen häufig mit Schrauben,Nägeln, Drähten oder Platten temporär fixiert, bis sie wiederzusammengewachsen sind. Bisher wurden dafür vorrangig Implantate ausEdelstahl oder Titan verwendet. Das Problem: Diese Metalle sindFremdmaterial für den Körper, woraus Schmerzen, Infektionen und auchein Knochenabbau resultieren können. Um spätere Komplikationen undProbleme zu minimieren, müssen die stabilisierenden Metallimplantatenach Knochenheilung in einer Folgeoperation entfernt werden, diewiederum Risiken von Infektionen bis hin zu Anästhesieschäden nachsich ziehen kann. Nicht so jedoch die überlegend innovativen Produkteder Marke MAGNEZIX® von Syntellix:MAGNEZIX® ist aus Sicht erfahrener Experten ein Quantensprung zuherkömmlichen Schrauben und Pins in der Fuß-, Hand- undSport-Chirurgie mit außerordentlichen Vorteilen für die Patienten.Prof. Dr. Utz Claassen, CEO und Gründer der Syntellix AG, erläutert:"In über fünfjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit konnten wirunter der Marke MAGNEZIX® ein innovatives Material realisieren underfolgreich in den Markt bringen, das sich in derImplantat-Stabilität sogar mit Titan messen kann, aber im Gegensatzzu herkömmlichen metallischen Implantaten sich nach Knochenheilung imKörper auflöst. Hauptbestandteil dieser besonderen Legierung ist mitüber 90% Magnesium, das vom Körper in Knochengewebe gewandelt wird;der verbleibende Rest wird abgebaut." Eine Folgeoperation zurMetallentfernung, so Claassen, wird damit überflüssig. Seit dereuropaweiten Zulassung im Jahr 2013 wurden bereits zehntausendfachPatienten mit MAGNEZIX®-Implantaten erfolgreich operiert.Hervorragend bewährt haben sich die bioabsorbierbaren Schrauben undPins u.a. bei der chirurgischen Behandlung von Hallux valgus, einerder häufigsten Fehlstellungen des Vorderfußes überhaupt - mitherausragender Patientenzufriedenheit.Zur Verdeutlichung der Größenordnung und Bedeutung: Über 20 %aller erwachsenen Frauen leiden an Hallux valgus - dem Schiefstanddes Großzehs. Ab einem Alter von 65 ist sogar ein Anstieg auf 37 % zuverzeichnen, wobei der Großzehen-Fehlstand bei 84 % der Betroffenenbeidseitig auftritt. Unter dem Strich bedeutet das ca. 10 Mio. Halluxvalgus-Betroffene allein in Deutschland. Diese meist genetischprädisponierte und durch das Tragen zu hoher und zu enger Schuheforcierte Erkrankung ist äußerst schmerzhaft. Der Effekt vonHilfsmitteln wie Nachtlagerungsschienen, Bandagen,Schaumstoffpolstern, Einlagen oder flachen Schuhen und derkonservativen Behandlung mit Physiotherapie ist begrenzt und kannallenfalls schmerzlindernd wirken. Die Erkrankung wird damit nicht inihrer Ursächlichkeit behoben.Zumal die kontinuierlich fortschreitende Fehlstellung dieLebensqualität der von Hallux valgus Betroffenen zunehmendbeeinträchtigt, verbleibt als nachhaltige Lösung meist nur einoperativer Eingriff. Das Resultat sind etwa 70.000 Operationen proJahr allein in Deutschland, bei denen die Zehe begradigt und mit 1-2Implantaten fixiert wird. Die positiven Auswirkungen für dieLebensqualität der Patienten rechtfertigen die sogenannteUmstellungsosteotomie allemal. Ideal wäre es allerdings, wenn das miteiner Metallentfernung naturgemäß verbundene Operationsrisiko imHinblick auf Infektionen und Narkoseschäden ausgeschlossen werdenkönnte. Möglich ist das mit den wegweisenden Implantaten ausMAGNEZIX®, die sich auflösen und eben diese Folgeoperation zurImplantatentfernung im besten Patienteninteresse überflüssig machen.Wissenswertes für operierende MedizinerMAGNEZIX®-Implantate weisen eine vergleichbare Stabilität wieherkömmliche Produkte aus Titan sowie exzellenteDegradationseigenschaften auf und sind damit ideal für das Fixierenvon Knochen und Gelenken bei Frakturen sowie Umstellungsosteotomien.Mit ihrer Dimensionsvielfalt werden die Implantate fast überall imKörper zur Versorgung von Frakturen kleiner Knochen undKnochenfragmente sowie bei Arthrodesen, Osteotomien undPseudarthrosen kleiner Knochen und Gelenke eingesetzt. Die Anwendungder Schrauben und Pins erfolgt im Rahmen bekannterOperationstechniken. Das bewährte Design sorgt für exzellenteHaltkraft im kortikalen Knochen und für eine ausgezeichneteKompression der Knochenfragmente. MAGNEZIX®-Produkte sind u.a. mitder CE-Kennzeichnung als weltweit erste bioabsorbierbare metallischeImplantate in über 40 Ländern zugelassen. Die hervorragendeVerträglichkeit wurde klinisch geprüft und ausführlichwissenschaftlich belegt. Zahlreiche Studien und Veröffentlichungenzeigen die Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit der Implantate.Informations-Set für Patienten und Ärzte auf www.magnezix.dekostenfrei bestellbarSyntellix bietet ein umfassendes Informations-Set an, das auf derWebsite www.magnezix.de kostenfrei bestellt werden kann. Enthaltenist darin u.a. eine Broschüre, die die Vorteile von MAGNEZIX® fürPatienten und Ärzte detailliert aufzeigt. Erfahrene medizinischeExperten empfehlen u.a. Hallux valgus-Patienten, auf Basis dieserInformationen das Gespräch mit ihrem behandelnden Arzt zu suchen, umdie Risiken einer Folgeoperation zur Metallentfernung auszuschließen.Über Syntellix AGDie Syntellix AG ist ein international agierendes, dynamischwachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. DasUnternehmen ist spezialisiert auf Forschung, Entwicklung und Vertriebhoch innovativer bioabsorbierbarer metallischer Implantate. Syntellixwurde im Jahr 2008 auf Initiative von Prof. Dr. Utz Claassengegründet. Dem Start-up gelang nach engagierter Arbeit rasch derDurchbruch: Durch den Aufbau eines interdisziplinären Netzwerks mitWissenschaftlern an unterschiedlichen Forschungsstandorten konnteinnerhalb von nur 5 Jahren MAGNEZIX® entwickelt und zur Marktreifegebracht werden. Nach umfassenden biomechanischen Analysen und eineräußerst erfolgreichen klinischen Studie erlangte MAGNEZIX® 2013 dieweltweit erste Zulassung (CE-Kennzeichnung) als Werkstoff für einbioabsorbierbares metallisches Implantat zum Einsatz im Menschen. ImMärz 2013 erhielt die Syntellix AG für ihre richtungsweisendeInnovation MAGNEZIX® den international renommierten Innovationspreisder deutschen Wirtschaft. Zwei Jahre später wurde das Unternehmen alsTop-Innovator des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet. Im Jahr 2016konnte dieser Titel erneut gewonnen werden, ebenso erhielt Syntellixden Zukunftspreis der deutschen Gesundheitswirtschaft. Es folgten2017 der Gewinn des German Medical Awards sowie des STEP Awards unddie Auszeichnung als "Innovator des Jahres". Mittlerweile sindMAGNEZIX®-Implantate in über 40 Ländern der Welt zugelassen. 