MAGDAYs: Luftwaffe übt erneut mit NATO-Partnern über der Nordsee (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Nachdem die Luftwaffe im Februar den ersten von vier "MAGDAYs"2019 erfolgreich ausrichtete, folgt vom 18. bis zum 22. März daszweite multinationale Übungsvorhaben zum Aufbau der Multinational AirGroup, kurz: MAG. Neben mehr als 20 deutschen Kampf-, Transport- undUnterstützungsflugzeugen sind Luftfahrzeuge aus Polen, der Slowakei,Tschechien und aus Frankreich an den Übungen im Luftraum über derNordsee beteiligt.Während die polnischen F-16 aus ihrer Heimat heraus an den Übungenteilnehmen, werden tschechische "Gripen" in der kommenden Woche aufdem Fliegerhorst Jagel (Schleswig-Holstein) stationiert. DieLuftfahrzeuge aus Frankreich und der Slowakei werden auf demFliegerhorst Wunstorf nahe Hannover zu Gast sein. Die teilnehmendendeutschen Eurofighter und Tornados aus allen sechs TaktischenLuftwaffengeschwadern werden von Luftfahrzeugen des Typs A400M ausdem Lufttransportgeschwader 62 zur Betankung in der Luft unterstützt.Die "MAGDAYs" sollen als regelmäßig stattfindende Übungstageerreichte Fortschritte messen und die Interoperabilität zwischen denPartnern fördern. Die Übungswoche besteht aus je zwei Vorbereitungs-und zwei Flugtagen.Deutschland hat sich im Framework Nations Concept (FNC) der NATOdazu verpflichtet, als Rahmennation für eine Multinational Air GroupVerantwortung zu übernehmen und so den Aufbau sogenannter "LargerFormations" im Bereich alliierter Luftstreitkräfte zu unterstützen.So sollen der NATO interoperable, trainierte und einsatzbereiteKräfte zur Verfügung gestellt werden.Vor diesem Hintergrund wird der Aufbau der MAG durch die Luftwaffein enger Zusammenarbeit mit Partnernationen koordiniert undgestaltet. Dies geschieht über gemeinsame Fähigkeitsentwicklung imRahmen von Übungen und Ausbildungen."Von diesen wiederkehrenden Übungen profitieren sowohl unserePartner als auch unsere deutschen Einsatzverbände", soGeneralleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe."Multinationalität ist und bleibt ein zentraler Aspekt fast allunserer Vorhaben. Folgerichtig werden wir unsere Fähigkeitengemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich weiterentwickeln, umentscheidende Schritte in Richtung der vollen Einsatzbereitschaft derMAG zu gehen", so Gerhartz weiter.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell