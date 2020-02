MAGDAYs 2020: Gelebte Multinationalität in der Luftwaffe (FOTO)

Berlin (ots) - Die Luftwaffe richtete in der vergangenen Woche die ersten vonvier in 2020 geplanten "MAGDAYs" aus. Diese multinationalen Übungstage dienenals Instrument der Umsetzung des NATO-Rahmennationenkonzepts in Form des Aufbauseiner "Multinational Air Group", kurz: MAG. Bereits im vergangenen Jahr wurdenvier Übungswochen mit Partnernationen durchgeführt.Deutschland hat sich, basierend auf dem beim NATO-Gipfel 2014 in Walesbeschlossenen Rahmennationenkonzept ("Framework Nations Concept" = FNC), unteranderem dazu verpflichtet, den Aufbau größerer Truppenkörper sicherzustellen.Diese können innerhalb der NATO/ EU als interoperable, beübte und funktionalzusammenwirkende Großverbände zur Verfügung gestellt werden. Vor diesemHintergrund wird die Multinational Air Group (MAG) mit Deutschland alsRahmennation aufgestellt. Ziele sind für 2023 zunächst eine Teilbefähigung, für2026 dann die volle Einsatzbefähigung. Auf dem Weg soll es verschiedeneninternationalen Partnern ermöglicht werden, über Ausbildungen, technische undlogistische Zusammenarbeit, Übungen, Partnerschaften und regelmäßigenInformationsaustausch zu partizipieren. Die MAG stellt dabei eine Art Toolboxdar, aus der die beteiligten Nationen dem Auftrag entsprechende Kräftegenerieren und der NATO zur Verfügung stellen können.Die Luftwaffe trägt mit der Fortführung der Ausrichtung der "MAGDAYs" alsgemeinsame Übungen unter Einbindung multinationaler Partner zum Aufbau der MAGund zum Erreichen der gesteckten Ziele bei. Dazu finden jährlich jeweils bis zuvier dieser Übungswochen mit je zwei Vorbereitungs- und zwei Flugtagen statt.Die Teilnahme an einer Vielzahl weiterer Übungsvorhaben der Luftwaffe - auchabseits des Themas Luftkriegsführung - steht den internationalen MAG-Partnernzusätzlich offen.An den ersten "MAGDAYs" in 2020 waren insgesamt mehr als 20 deutscheKampfflugzeuge der Typen Tornado und Eurofighter und je ein Airbus A400M und einA310 zur Betankung in der Luft beteiligt. Erste internationale Teilnehmer imLuftraum über der Nordsee waren in diesem Jahr die tschechischen und ungarischenLuftstreitkräfte, jeweils mit vier Kampfflugzeugen des Typs JAS 39 "Gripen". Siewaren im Übungszeitraum beim Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" aufdem Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein stationiert. Im Fokus desÜbungsgeschehens standen sogenannte "Combined Air Operations", vorwiegend beiDunkelheit beziehungsweise in der Nacht.Für den Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, sind die"MAGDAYs" "ein herausragendes Beispiel der gelebten Multinationalität in derLuftwaffe. Es ist wichtig, gerade mit unseren osteuropäischen Partnern Schulteran Schulter das zu üben, was im Falle eines Einsatzes sitzen muss." Sie dienteninsbesondere dem Sammeln weiterer gemeinsamer Erfahrungen und dem gegenseitigenAustausch fliegerischer Expertise.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81895/4515707OTS: Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell