MADSACK erweitert Recruitinglösungen mit umfassenden Angeboten für Arbeitgeber (FOTO)

Hannover (ots) - Mit neuen Jobportalen bauen die Tageszeitungsmarken der MADSACKMediengruppe ihr Angebot an Recruitinglösungen aus. Seit Anfang März sind vierregional ausgerichtete Plattformen gelauncht.Regionale Tageszeitungsmarken genießen hohe Glaubwürdigkeit und bieten ihrenAnzeigenkunden starke Umfelder und relevante Reichweite auf allen Kanälen. Dieseeinzigartige Kombination schätzen auch Arbeitgeber - sie setzen im Recruitingauf Jobportale der Tageszeitungsmarken, deren tiefe Kenntnisse der lokalenMärkte und in deren Vertrauen aus den relevanten Zielgruppen.Die MADSACK Mediengruppe baut deshalb ihre digitalen Rubrikenmärkte im BereichStellenangebote weiter aus: Anfang März wurden an den Standorten inNiedersachsen, Brandenburg, Sachsen und an der Ostsee neueRecruiting-Plattformen gelauncht. Unter den Marken "Jobs für Niedersachsen","MAZ-JOB", "LVZ-JOB" und "Küstenfischer" finden Arbeitgeber digitale Lösungen,die das zielgenaue Recruiting im Regionalen auf alle Kanälen erweitern. Kundenwerden zudem durch Spezialisten aus der HR-Beratung umfassend betreut."Wir verbinden mit unseren Marken in unseren Verbreitungsgebieten so vieleMenschen und Unternehmen wie kein anderer", sagt Christoph Rüth,Konzerngeschäftsführer der MADSACK Mediengruppe. "Unsere regionale Kompetenz istdie Basis für den Erfolg unserer Kunden - auch bei der Suche nach Fachkräften."Die neuen Recruiting-Lösungen sind auch offen für Partnerverlage und bietenihnen die Möglichkeit, ihre Stellenangebote noch erfolgreicher kanalübergreifendzu vermarkten. Die Angebote werden auf den Portalen der jeweiligen regionalenZeitungsmarken eingebunden und somit auch an Fachkräfte adressiert, die nochnicht gezielt auf Jobsuche sind.Über die MADSACK Mediengruppe:Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokalerMedien. Zum Portfolio zählen 15 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND), reichweitenstarke Digitalangebote sowie 28 Anzeigenblätter.Zum Verbund gehören weiterhin diverse auf Verlagsdienstleistungen spezialisierteTochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus denBereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik, Film- undFernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.Pressekontakt:Markus HaukeLeitung UnternehmenskommunikationT: 0511 518-2630hauke.markus@madsack.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107714/4542235OTS: MADSACK MediengruppeOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell