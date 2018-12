MADSACK Mediengruppe stellt Chefredaktion des RedaktionsNetzwerks Deutschland neu auf (FOTO)

Hannover (ots) -Wechsel an der Spitze der Chefredaktion des RedaktionsNetzwerksDeutschland (RND): Marco Fenske (34) wird mit Wirkung zum 1. Januar2019 Chefredakteur des RND. Fenske, der seit 2014 für das RND tätigist und bislang stellvertretender Chefredakteur war, übernimmt dasAmt von Wolfgang Büchner (52). In seiner neuen Position soll Fenskedas RedaktionsNetzwerk Deutschland für die Zukunft aufstellen undinsbesondere auch die digitale Weiterentwicklung des RND entschlossenvorantreiben."Die Finanzierung von Journalismus in einer sich immer schnellerdigitalisierenden Gesellschaft ist von grundlegender Bedeutung. MarcoFenske hat hierbei schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass erentscheidende Impulse setzen kann. Sein Name ist eng verbunden mitder erfolgreichen Entwicklung unserer Verticals und unseres DigitalHubs. Er steht gleichermaßen für journalistische Kompetenz undausgezeichnete Management- und Führungsfähigkeiten", sagt ThomasDüffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACKMediengruppe.Neben der Tageszeitungsproduktion für mehr als 50 Partnertitel miteiner Gesamtauflage von mehr als 2,3 Mio. Exemplaren täglich steuernseit Mai 2018 rund 50 weitere Journalisten und Digitalexperten desRND die Nachrichtenportale der MADSACK Mediengruppe. "Es kommt mehrdenn je darauf an, unsere Kompetenzen zu bündeln und kanal- undzielgruppenspezifisch aufzubereiten. Marco Fenske wird dieerfolgreiche Arbeit in Print wie im Digitalen des RedaktionsNetzwerksDeutschland weiterführen", sagt Düffert.Wolfgang Büchner wird neben Uwe Dulias (62)Entwicklungs-Chefredakteur der MADSACK Mediengruppe und bleibtweiterhin Geschäftsführer des RND. "Mit seiner journalistischenWeitsicht und wegweisenden Ideen hat Wolfgang Büchner alsRND-Chefredakteur maßgeblich zur hervorragenden Entwicklung und zurguten Reputation des gesamten Netzwerks beigetragen", sagt Düffert.In seiner neuen Funktion wird sich Büchner vor allem um die digitaleTransformation der MADSACK Mediengruppe und die Entwicklung neuerdigitaler Angebote wie der geplanten nationalen Nachrichten-PlattformRND.de kümmern. "Wolfgang Büchner ist ein innovativer Medienmacher,der das richtige Gespür für Journalismus inmitten einer gravierendenUmbruchphase der gesamten Branche hat", sagt Düffert.Uwe Dulias, der Gründungsgeschäftsführer des RND, ohne den dererfolgreiche Aufbau nicht denkbar gewesen wäre, hat angekündigt, Ende2019 in den Ruhestand zu gehen. Düffert: "Madsack ist Uwe Dulias zugrößtem Dank verpflichtet. Ich bin froh, den personellen Übergang ander Spitze des RND und der Entwicklungschefredaktion nun soweitsichtig und zukunftsgerichtet einleiten zu können." WeitereMitglieder an der Führungsspitze des RND sind: Gordon Repinski (40)als stellvertretender Chefredakteur im RedaktionsNetzwerk Deutschlandund Leiter der Hauptstadtredaktion und Matthias Koch, Mitglied derRND-Chefredaktion.Über das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND):Mehr als 50 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage vonmehr als 2,3 Mio. Exemplaren und einer Reichweite von mehr als 6,8Millionen Lesern beziehen bereits überregionale Inhalte vomRedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), darunter sowohl MADSACK-Titel(u.a. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine, MärkischeAllgemeine) sowie externe Partner (z.B. Berliner Zeitung, Express,Hildesheimer Allgemeine, Neue Westfälische).Pressekontakt:Markus HaukeLeitung UnternehmenskommunikationT 0511 518-2630hauke.markus@madsack.deAugust-Madsack-Straße 130559 HannoverOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell